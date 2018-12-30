Збудований Росією паркан в окупованому Криму має несправності і був зданий за хабар, – ДПСУ

Речник Держприкордонслужби України Олег Слободян заявив, що зведений Росією паркан на адміністративному кордоні з окупованим Кримом збудований з відверто несправними елементами, відповідно не працює належними чином.

Слободян зазначив, що спершу Росія планувала завершити роботи протягом 3 місяців, але проект розтягнувся на 2 роки.

Директора АТ НВК "Дедал" Ігоря Сушка (підприємства, яке займалося розробкою та встановленням технічних елементів системи) було затримано співробітниками ФСБ РФ при спробі дати хабара у 2,5 мільйонів рублів керівництву ПУ ФСБ РФ по РК за підписання приймальних актів на відверто несправні елементи створеної супер-системи. Тобто система несправна і так, як потрібно не працює,

– написав Слободян у своєму Facebook.

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Речник ДПСУ додав, що зведена Росією огорожа складається виключно із паркану та системи візуального і дистанційного контролю.

"При цьому так, росіяни звели в тимчасово окупованому Криму 50 кілометрів загороджень вартістю близько 2,9 мільйона доларів. Тобто середня вартість 1 кілометра робіт з урахуванням коливання курсу долару склала близько 60 тисяч доларів (Не 48!). Так, саме 50 кілометрів, бо так було прописано в технічному завданні", – пояснив Слободян.

Він також пояснив, чим українська система вигідно відрізняється від російської.

"Загалом потрібно звести близько 1360 кілометрів системи контрольованої ділянки кордону з РФ, 450 кілометрів – із центральною частиною українсько-молдовського кордону, адмінмежа із ТОТ Криму і ще 409 кілометрів кордону тимчасово непідконтрольної ділянки в межах Донецької та Луганської областей. Загалом - понад 2250 км. На все це проектом передбачено 4 мільярдів 16 мільйонів гривень. Із них біля 3,3 мільярда – на усі роботи і ще понад 900 мільйонів – Держгеокадастру на супутні послуги. Тобто вартість одного кілометра складає біля 1,5 мільйона гривень, або біля 52 тисяч доларів. При цьому варто розуміти, що українська система включає не тільки загороджувальний паркан із системою візуального спостереження, але й інженерні споруди (рів, вал, рокадну дорогу), фортифікаційні споруди та елементи бойового та технічного прикриття", – пояснив Слободян.

Він додав, що на сьогодні проект профінансований на 1,3 мільярда гривень, тобто 30% від запланованого. Це – понад 400 кілометрів облаштованого кордону за 3 роки.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії повідомила про завершення зведення загородження на півночі Криму, що стартувало ще у 2015 році.