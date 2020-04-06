"Здам в оренду собаку": українці вигадали бізнес-схему через нові карантинні обмеження

В Україні вигадливі власники тварин вирішили підзаробити: вони пропонують здати в оренду своїх улюбленців людям, яким дуже кортить відвідати парк. Поштовхом для таких бізнес-схем стали нові карантинні обмеження. Згідно з ними, людям заборонено відвідувати парки та сквери через небезпеку поширення коронавірусу.

Виняток становлять лише власники домашніх тварин: так, відвідувати парк можна людині, яка вигулює, приміром, свою собаку. Пункт, який донедавна був приводом для жартів, став реальною схемою для деяких спритників. Оголошення щодо оренди собак уже розміщенні на багатьох українських онлайн-платформах для продажу.

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Ціна оренди за годину стартує від 100 гривень. Є й набагато дорожчі варіанти: за прогулянку з "елітною собакою" у Києві просять 100 доларів за годину.





Оренда собак під час карантину – нова схема кмітливих українців / Скриншот із сайту для продажу

Є ще варіант взяти собі такого песика на 8 годин – таке задоволення обійдеться у 500 доларів.



Пропонують гуляти з елітною собакою / Скриншот

Дехто додумався ще й розписати умови оренди: приміром, – не спускати з повідка, годувати за власний кошт у час вигулу, слідкувати, що песик тягне до рота тощо. За порушення передбачений штраф.



Тут власники так і пояснюють: здають в оренду через посилення заходів самоізоляції / Скриншот

Найбільше оголошень про здання тварин в оренду з'являється в Одесі та Києві.



Ще одна одеська пропозиція / Скриншот

У мережі декого розсмішила така винахідливість, а хтось – навпаки обурюється: мовляв, не можна давати в оренду свого чотирилапого друга.

Чому люди почали здавати тварин в оренду? У такий спосіб вони хочуть підзаробити. Річ у тім, що в Україні з 6 квітня почали діяти нові карантинні обмеження, запроваджені урядом. Зокрема, українцям заборонили відвідувати парки, лісові зони та сквери. Щоправда, існує виняток: відвідувати парк можуть люди, які вигулюють домашніх улюбленців (одна людина може вигулювати одну тваринку). Також парки можуть відвідувати люди у випадку службової необхідності.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу