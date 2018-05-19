Здавалось, я помру, – зірка "Всі жінки – відьми" Алісса Мілано збентежила несподіваним зізнанням

Голлівудська акторка Алісса Мілано, яка зіграла Фіббі в серіалі "Всі жінки – відьми", шокувала прихильників спогадами про післяродовий період. Зірка пригадала, як вона страждала від депресії після появи дитини.

Про це акторка розповіла виданню People.

Відомо, що Алісса Мілано є щасливою мамою двох дітей – 6-річного Міло Томаса та 3-річної Елізабелли Ділан. Зірка не приховує свого щастя від материнства та публікує зворушливі кадри сімейного затишку.

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Допис, поширений Alyssa Milano (@milano_alyssa) 13 Тра 2018 р. о 9:12 PDT

Однак не завжди голлівудська акторка почувалась настільки щасливою. Одразу після народження доньки Алісса Мілано переживала післяродову депресію, через яку вона звернулась до шпиталю.

"Коли дізналася, що вагітна сином Майло, була щаслива. Вагітність протікала чудово. Не було токсикозу, я ходила на йогу для вагітних 5 разів на тиждень, щодня здійснювала тривалі піші прогулянки і спала вдень. Твердо вирішила, що пологи пройдуть максимально природно: без знеболювальних препаратів, кесаревого розтину... Але життя не завжди йде за планом", – згадує Алісса Мілано.

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На останньому місяці вагітності акторка мала ускладнення. Щоб врятувати дитину, лікарі змушені були робити кесарів розтин. Після цього Алісса Мілано вперше відчула приступ тривоги.

Зі своїм сином на руках я відчувала біль. А в ніч, коли ми повернулися додому з лікарні, був перший напад тривоги. Я вважала, що не впоралася з пологами як мати і підвела власну дитину. Моє серце калатало, живіт болів, мені здавалося, що я вмираю,

– ділиться моторошними спогадами Алісса Мілано.

Акторка вирішила звернутись за допомогою до лікарів. Кілька психологів обстежували Аліссу Мілано, частина з них не вірила у симптоми, про які говорить зірка. Однак медики констатували, що знаменитість страждає на післяродову депресію. Лікарі допомогли Аліссі Мілано подолати труднощі, тому акторка закликала всіх жінок, які стикнулись з такими ж проблемами не соромитись йти до шпиталю. За її словами, понад 40 мільйонів американок мають такі ж симптоми, які без лікування можуть перерости у психічний розлад.