Здається наївним, – у Вакарчука висловилися щодо заяви Баканова про боротьбу з корупцією

Про міжнародні договори, досягнення миру на Донбасі та роботу Служби безпеки Україну – у прямому ефірі 24 каналу розповів член команди партії "Голос" Андрій Шараскін.

Про створення партії

– Ми впевнено йдемо, щоб повернути честь, гідність і нову якість цієї політики. Це найголовніше. Список, я думаю, дуже здивує, тому що, окрім порядності та патріотичності, повинна ще бути професійність. У нас ті, хто зголошуються та подають свої анкети, резюме для списку відразу знають, чим будуть займатися в парламенті.

Читайте також: Симпатизуємо і співчуваємо, – у Зеленського розповіли, як ставляться до партії Вакарчука "Голос"

– Ми вже сформували дуже сильний блок, який буде відповідати за Нацбезпеку і охорону. Звісно, є комітет з цього питання і навіть кілька осіб, з якими ми вже працюємо над модернізацією воєнної доктрини, виконання своїх зобов’язань щодо можливого членства у ЄС та НАТО.

Про досягнення миру

– У нас дуже проста позиція. Так, мінський формат допомагає якось витягувати наших полонених, продовжувати дуже предметний діалог. Проте там нічого не йдеться про припинення вогню та війни. Після перших мінських домовленостей Росія перестала визнавати себе стороною-підписантом.

– Тому дуже хочеться бачити нові ідеї. Ми бачимо конкретні рішення по інших форматах. Тобто, першочергово нам важливо витягнути кожну людину. Друге, ми не допустимо втрати суверенітету чи поглиблення цього тектонічного розколу, який нам хочуть нав’язати. Проте, треба пропонувати інші формати, залучати нових гравців. Україні потрібно ініціювати нові перемовні площадки.

Читайте також: Клімкін розмовляв з Вакарчуком про приєднання до його партії "Голос"

– Одним з перших, я б розглянув Будапештський меморандум. Всі, хто говорять, що це ж не угода. Яку підписали, мають усвідомити – це одна із засадничих основ забезпечення безпеки світу. І мова йде про світову безпеку.

Про роботу СБУ

"Президент поставив перед Службою безпеки доволі чіткі завдання, найперше з яких – здолати корупцію, яку він вважає основною бідою України", – сказав перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов 3 червня на брифінгу.

Гість студії Андрій Шараскін сказав, що така позиція здається наївною.

– З точки зору політтехнології, стартувала передвиборна гонка "Слуги народу". Вони озвучують те, що люди ставлять першим номером – корупція, яка, за уявленням суспільства, з’їдає. Це абсолютно інші задачі, які стоять перед Службою безпеки, тому це популістично і наївно.

– Ми спілкуємося з тими офіцерами, яких знаємо ще з 2014 року, вони стривожені. Ніхто, звісно, не буде сліпо виконувати злочинні накази, якщо такі будуть. Професіонали на своїх місцях чітко розуміють свою компетентність та працюють. З дуже великою тривогою слідкують за призначеннями і особливо за тою політикою, яка розгортається