Здер капот і перекинувся: у Кривому Розі жорстко зіткнулися мікроавтобус і легковик

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 20 серпня трапилася жорстка аварія Skoda Octavia і Mercedes Sprinter. Мікроавтобус спершу зірвав із легковика капот, а потім перекинувся.

У легковому автомобілі була сім'я з 11-річною дитиною. Проте постраждали в аварії тільки дорослі з цього автомобіля.

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Не помітив дорожній знак

Це сталося на перетині вулиць Юрія Камінського та Галатова. Пасажирка легковика отримала забої рук і ніг, а водій подряпав голову і травмував руки.

Ймовірною причиною аварії вважають те, що керманич Skoda не помітив дорожній знак. Саме тому він протаранив ліву частину мікроавтобуса.

Як наслідок, той перекинувся на бік. Водій звідти зміг вибратися самотужки та виявилося, що він не отримав жодних травм.

На місце одразу викликали швидку допомогу. Проте медики просто оглянули потерпілих і госпіталізація не знадобилася.

Аварія з мікроавтобуса та легковика в Кривому Розі / Фото "Первый Городской"

Інші аварія з маршрутками

У Кривому Розі 23 червня маршрутка, яка була заповнена пасажирами врізалася у стовп. Після аварії госпіталізували 2 людей. Аварія трапилася, бо під колеса біг собака та водій не хотів його збити.

У Кривому Розі 10 червня маршрутка зіткнулася з іншим автомобілем. Як наслідок, зелений бус перекинувся. Люди в аварії не постраждали, але автомобілі отримали дуже суттєві пошкодження.

Вранці 7 червня у Львові маршрутка з пасажирами в'їхала в дерево. Внаслідок цієї ДТП постраждали 5 пасажирок. Згодом виявилося, що водій цього автобусу вийшов на маршрут самовільно.

Розташування перехрестя Юрія Камінського та Галатова / Карта google