Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців

До Дня архітектури пропонуємо вам підбірку "божевільних" будівель, які могли створити тільки генії. Історія знає чимало архітекторів та архітекторок, чия фантазія виходила далеко за межі геометричних форм та прямих ліній.

1. Будинок Хундертвассера (Відень, Австрія)

В 1986 році у Відні "народилась" неймовірна авангардна будівля, спроектована видатним австрійським архітектором Фріденсрайхом Хундертвассером (хоча насправді він був художником) у співавторстві з колегою Йозефом Кравіною.



"Екологічний будинок" Хундертвассера у Відні

Митець вважав, що не можна жити в однакових будинках. Тож соковита фантазія підштовхнула його створити, як Хундертвассер сам називав проект, "Екологічний будинок" – в прямому сенсі динамічні стіни, вихор кольорів, мозаїка та різноформатні вікна.



Будинок Хундертвассера, Відень. Кожна квартира тут – особлива

Взагалі, структурна дефрагментованість "природної архітектури" Хундертвассера – це бажання гармонізувати стосунки людини і природи. Тож це більше, ніж будівля. Це філософія життя. До речі, нематеріальний бік своїх робіт доводить і той факт, що митець відмовився від гонорару за виконану роботу.



Будинок Хундертвассера у Відні – це ціла філософія

2. Гостьовий дім Ханг Нга (Далат, В’єтнам)

Через свої вигадливі форми архітектурне творіння прозвали "Божевільним будинком", який спроектувала архітекторка Данг єт Нга в 1990 році.



"Божевільний будинок" Данг єт Нга у В'єтнамі

Будь-хто має можливість уявити себе казковим персонажем та пожити в чарівній будівлі, адже наразі це готель. Але, звісно, незвичайний. Він береже в собі кімнати, подібні до печер та морських раковин, залу у вигляді жирафи, колони, які нагадують стовбури дерев, різноманітні інтер’єрні рішення, максимально наближені до природних форм.



Незвичайний готель у В'єтнамі

3. Будинок "Лісова спіраль" (Дармштадт, Німеччина)

"Лісова спіраль" – ще один неймовірний вибух фантазії Хундертвассера. Будівництво споруди розпочалося у 1998 році, проте закінчили його вже після смерті митця – у 2000 році.



"Лісова спіраль" у Німеччині – черговий витвір Хундертвассера

У 12-поверховому будинку у формі равлика 105 квартир, в яких живуть звичайні мешканці міста. На пологому даху розташувався сад, що "прихистив" живі дерева та кущі. А у внутрішньому дворі є водоймище.



У "Лісовій спіралі" живуть звичайні люди

Окремо варто сказати про вікна. Жодне з 1048 вікон не має близнюка. А з деяких ще й ростуть дерева. І, згідно з довогором оренди, мешканці дому зобов’язані за ними доглядати.



У будинку всі 1048 вікон – різні

Стиль різнокольорового будинку – відсутність прямокутних форм та прямих ліній. Адже Хундертвассер був упевнений, що "пряма лінія – це безглуздо".



У "Лісовій спіралі" відсутні прямокутні форми

4. Театр-музей Далі (Фігерас, Іспанія)

Створення музею стало відповіддю Далі на прохання мера Фігерасу подарувати місту одну з робіт митця. Так, у 1974 році на місці згорілого під час громадянської війни театру постав божевільний музей від божевільного генія.



Музей збудували на місці згорілого під час війни театру

Цегляно-червоний фасад музею та вежа "прикрашені" яйцями та ліпниною у вигляді булочок, бо Далі вважав цю їжу найкращою.

Хліб став одним з давніх предметів фетишизму і нав'язливих ідей в моїх роботах. Це номер один, якому я був вірним найбільше,

– казав митець.

До слова, художник хотів, аби його поховали в підлозі головної виставкової зали. Більше того, він бажав, щоб над місцем його поховання був туалет. Зрештою, так і зробили: над забальзамованим тілом Далі розташовані чоловіча і жіноча вбиральні.



Далі похований в Музеї іспанського Фігераса, а над його забальзамованим тілом зробили туалет

5. Ідеальний палац поштаря Фердинанда Шеваля (Отрів, Франція)

Унікальну споруду, в якій кожна деталь продумана до дрібниць, побудував власноруч поштар Фердинанд Шеваль. На втілення своєї мрії чоловік витратив 33 роки – з 1879 по 1912.



Будівництво "Ідеального палацу" тривало 33 роки

Одного дня він почав збирати камені для майбутнього палацу. Вражаюча наполегливість та надзвичайно сильна внутрішня мотивація змушували його це робити 20 років. Паралельно листоноша вивчав архітектурні стилі різних часів.



Ідеальний палац в Отрові: як простий поштар Фердинанд Шеваль зробив неймовірне

Після цього він звільнився з роботи та взявся за будівництво. На це пішло ще 13 років. Але результат виявився приголомшливим. Так мрія з каменю, цементу та дроту в різностильовій оболонці стала визначною пам’яткою Отрова та символом незламності на шляху до заповітного бажання.



Якщо будете у Франції – обов'язково відвідайте Отрів

Сам Шеваль у своїй автобіографії написав про це так: "Неважливо, якого ви віку і чого прагнете досягти. Поки ви досить сміливі, стійкі і готові наполегливо працювати, ви неодмінно досягнете успіху".



Ідеальний палац в Отрові – символ наполегливості

6. Публічна бібліотека (Канзас-Сіті, США)

Бібліотеку з більш як 100-річною історією осучаснювати почали з 2000-х років. На проект витратили шалену суму – 50 мільйонів доларів. І вже у 2004-му вона відчинила свої двері для відвідувачів та відвідувачок.

Але найцікавіше почалось тоді, коли на території бібліотеки побудували парковку. Аби її приховати від очей людських, архітектори пішли на хитрість. Вони вирішили зробити стіну паркінгу у вигляді гігантської полиці з книжками. Висота кожного фоліанту складає сім метрів, а ширина – два метри.



Бібліотека у Канзас-Сіті здивує вас розміром "книжок"

Саме завдяки такій оригінальній конструкції Публічна бібліотека знову піднялася в топ туристичних місць Канзас-Сіті.

До слова, понад 20 художніх творів, які прикрасили фасад будівлі, обирали звичайні мешканці міста протягом двох років.



Книги для фасаду бібліотеки обирали жителі Канзас-Сіті

7. Будинок мистецтв (Грац, Австрія)

За проектування "Кунстхаусу" в 2003 році взявся британський архітектор Пітер Кук з колегою Коліном Фурньє. Божевільна фантазія привела двох митців до реалізації інноваційних ідей.



Чудернацький Будинок мистецтв у Граці нагадує іншопланетянина

Вельми незвичайна форма музею нагадує іншопланетянина. Сині пластикові панелі ніби стрибають по залізобетонному каркасу будівлі, "оживляючи" позаземне створіння.

На фасаді цікавим доповненням є флуоресцентні кільця, які використовуються як медіа-інсталяція в вечірній час. А вдень на "тілі" музею можна побачити зображення годинникової вежі замку Шлоссберг, який розташувався на протилежному березі річки.



Уночі Будинок мистецтв у Граці світиться

8. Білий храм (Чіанграй, Таїланд)

Буддистський храм Ван Ронг Кхун, який частіше називають Білим храмом, вражає своєю пишністю та фантазійністю.



Буддистський храм Ван Ронг Кхун називають Білим храмом

Його будівництво триває з 1997 року й до сьогодні. Всього планують звести дев’ять будівель в одному комплексі.



Будівництво Білого храму триває до сьогодні



Білий колір храму символізує чистоту Будди

За задумом таїландського художника Чалермчаю Косітпіпат, білий колір храму символізує чистоту Будди, а безпосередньо будівля – символ нірвани, яка доступна лише через страждання. Саме тому під мостом встановлені скульптури мучеників.



Біля входу до храму встановлені скульптури мучеників, адже саме через страждання можна досягти нірвани

9. Інноваційний житловий комплекс Reversible-Destiny Lofts (Мітаке, Японія)

"Горища зворотної долі" створили архітектор Сусаку Аракава та поетеса Маделін Джинс.



"Горища зворотної долі" допомагають сфокусуватися

В оригінальної різнокольорової будівлі особлива мета – допомогти людині не втрачати сфокусованості на самому житті. І цьому сприяють яскраві відтінки та неповторювані геометричні деталі інтер’єру.

Вибір такого будинку – виклик самим собі. Люди, особливо люди похилого віку, не повинні розслаблятися і байдикувати. Вони повинні знаходитися в середовищі, яке стимулює їхні почуття, підбадьорює, заохочує жити далі,

– впевнений митець.



Цей житловий комплекс у Японіїї підбадьорює людей будь-якого віку

10. Будинок Бальо (Барселона, Іспанія)

Неординарне творіння великого Антоніо Гауді є одним із найвизначніших пам’яток архітектури.



Будинок Бальо в Іспанії нагадує гігантського дракона

В 1969 році Будинок Бальо визнали пам'ятником національного значення в Іспанії, а в 2005 – внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Будинок Бальо також називають Будинком кісток

Поціновувачі творчості Гауді бачать в будівлі фігуру гігантського дракону, зі спини якого стирчить спис Святого Георгія. Адже фасад будинку нагадує луску чудовиська, а в колонах та на балконах можна роздивитися обриси кісток жертв монстра. До речі, Будинок Бальо також називають Будинком кісток.



Будинок Бальо в Іспанії внесений до списку спадщини ЮНЕСКО

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