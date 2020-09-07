Перш за все залізо необхідне для дихання – забезпечує активність переносника кисню, гемоглобіну.

Залізо: в яких продуктах міститься?

Нестача заліза веде до анемії, тобто зниження концентрації гемоглобіну в крові. Розвиваються нездужання, втома, розсіювання уваги, серцева недостатність.

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Залізо надходить з харчуванням в "гемовій" та "негемовій" формах:

перший варіант можна знайти в продуктах тваринного походження (яловичині, печінці, птиці, рибі).

"негемове" залізо можна отримати з рослинних продуктів – хліба, гречки, гарбуза, зелених овочів.

Наш організм по-різному засвоює залізо: до 30% "тваринного" заліза, а з рослинних джерел – тільки 1-10%. З цієї причини вегетаріанці і вегани, особливо жінки і ті, хто дотримується суворих дієт, схильні до анемії. Їм потрібно це враховувати при складанні збалансованого харчування і при необхідності проконсультуватися з лікарем.

Яка добова норма заліза?

Цей мінерал обов'язково повинен надходити з їжею, оскільки не може синтезуватися в організмі. Добова потреба в залізі для чоловіків близько 10 мг, тоді як жіночому організму необхідно до 20 мг (баланс заліза піддається навантаженню внаслідок менструацій).

Дефіцит заліза може розвиватися при надходженні в організм менше 1 мг/добу цього елемента. Воно особливо необхідне дітям в період зростання, вагітним жінкам і годувальницям, спортсменам, які в результаті потовиділення втрачають мінеральні речовини.

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Ретельно стежте за раціоном: щоб він був різноманітним та багатим на залізо продуктами харчування, в тому числі з м'яса і риби.