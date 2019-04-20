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      Здорове харчування – міф, а оптимальної дієти не існує, – Der Standard

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      Здорове харчування – міф, а оптимальної дієти не існує, – Der Standard
      / Organic Food

      Як харчування впливає на здоров’я і довголіття? Відповідь на це питання, здавалося, науковці знайшли вже давно і дали рекомендації. Але недавні дослідження свідчать – не все так просто…

      "Кожен знає, що таке здорова їжа: багато овочів та фруктів, мало м'яса і цукру. Але чи справді завдяки такому харчуванню ми проживемо довше, і чи врятує воно від раку та інфаркту?" – запитує журналіст австрійського видання Der Standard Гюнтер Брандшеттер у статті "Міф про здорове харчування ".

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      Це питання вивчалося у рамках дослідження "Ініціатива заради здоров'я жінки" (Women's Health Initiative, WHI). Дослідники вивчили, серед іншого, вплив харчування на серцево-судинні захворювання, ризик виникнення раку грудей і кишковика, а також проаналізували рівень смертності,
      – передає видання.

      Як відбувалося дослідження? "Протягом 8 років у ньому взяли участь майже 49 тисяч жінок віком від 50 до 79 років. Половина з них проходила інтенсивну поведінкову терапію щодо здорового харчування. Їжа, якою харчувались учасниці даної групи, містила мало жирів і була багата на клітковину. Також п'ять разів на день вони їли овочі та фрукти. Тим часом інші учасниці не змінювали свої харчові звички", – йдеться у статті.

      Ефект виявився нульовим, контрольна та інтервенційна групи не відрізнялися у результаті за жодним з критеріїв, – зазначає журналіст. – Також і славнозвісна середземноморська дієта з великим вмістом овочів, риби та оливкової олії є всього лиш міфом. Впродовж 4 років іспанські вчені спостерігали за літніми випробуваними, фіксуючи розвиток у них діабету другого типу. Частина учасників харчувалась, як звичайно, частина дотримувалась середземноморської дієти, головним джерелом жирів у якій була оливкова олія. У контрольній групі на діабет другого типу захворіли 8,8% осіб, у групі, яка харчувалася з додаванням оливковій олії, таких виявилося 6,9%. Абсолютне зниження ризику виникнення діабету склало таким чином 1,9% і виявилося вкрай незначним.

      Виходить, харчування не має ніякого ефекту? Втім, це не так. Не дивлячись на те, що у більшості досліджень, присвячених харчуванню, не робиться висновків про причини і наслідки, вони цілком дозволяють сформулювати деякі рекомендації з харчування, пише журналіст. Зокрема, доведено, що транс-жири підвищують ризик виникнення серцево-судинних захворювань, через вживання ковбасних виробів дещо зростає ризик виникнення раку кишковика, а надмірне вживання цукровмісних напоїв призводить до збільшення ризику розвитку діабету другого типу.

      Оптимального для всіх харчування не існує, але значення нездорового харчування применшується, – коментує дані дослідження Яна Мейкснер, експерт відділення доказової медицини із Дунайського університету Кремса.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове харчування Дієти
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