Зелене море й купи сміття: відпочивальники обурюються ситуацією в Затоці – відео
Джерело:"Обозреватель"
Цього року курортну Одещину відвідали багато туристів. Проте люди скаржаться на зелене море й на те, що деякі пляжі завалені сміттям.
Відпочивальники публікують відео, на яких показують, у якому стані морська вода та пляжі. Також, попри всі незручності, на пляжах досі багато людей.
Зауважте Вода непридатна для купання: МОЗ не рекомендує купатися в курортній Затоці
У Затоці вода у морі зелена
Люди скаржаться, що море брудне та зелене та публікують відповідні відео. На кадрах справді помітно, що вода має зелений відтінок та не дуже чиста.
Очевидці показують зелене море в Затоці: дивіться відеоЗверніть увагу! В МОЗ 13 липня попереджали, що морська вода декількох пляжів курортного селища Затока на Одещині не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. Тож не радили там купатись.
Пляжі засмічені
Видання "ТСН" повідомило, що туристи скаржаться на сміття:
- в Крижанівці – там прибережна територія завалена сміттєвими пакетами. Особливо багато їх можна побачити близько зон для пікніків і кемпінгу;
- на Чкаловському пляжі спуск до узбережжя завалений величезною кількістю сміття, яке ніхто не прибирає.
Чкаловський пляж завалений сміттям: дивіться відео
Видання "Vgorode.ua" писало, що на пляжі "Чорноморка" також жахлива ситуація зі сміттям.
Сміття на пляжі "Чорноморка", Чкаловському та в Одесі / Фото Світлана Попова, Олександр Карпов, скриншот з відео
Попри все, людей на пляжах й надалі багато.
Скільки людей на пляжі в Затоці: дивіться відео
Останні новини курортної Затоки: коротко
- У курортній Затоці, що на Одещині, 17 липня сталася трагедія. За невідомих обставин загинув 49-річний чоловік та його 13-річний син.
- 5 липня у Затоці вбили жителя Львівщини: підозрюють уродженця Сум.
- Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомив, що за результатами проб морської води на пляжах регіону за період з 5 по 11 липня 2021 року, у МОЗ заявили, що практично скрізь вода придатна для купання. Однак, є й ті, на яких застерігають купатися. Детальніше читайте тут.