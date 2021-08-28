Такої зеленої каші підводна мисливиця Ірина Вербівська ніколи не бачила. Вона товстим шаром покрила всю воду Дніпра.

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Не злякалася каламуті тільки собака. За свою сміливість тварина поплатилася – вибігла з води повністю зеленою.



Рудий пес покупався у Дніпрі / Фото Ірини Вербівської

Чому вода зелена

За словами рибоохоронців, причина такого стану води – синьо-зелені водорості. Їх вітром з хвилями збиває біля берегів, найбільше каші утворюється в затоках. Вона сонце непроникним шаром покриває воду, а риба під нею гине.

Маємо негативні наслідки, оскільки це цвітіння дуже багато забирає кисню з води, риба себе погано почуває, трапляється випадки, що помирає навіть,

– розповів інспектор Черкаського рибоохоронного патруля Володимир Руденко.

Найбільше зелені, коли розпочинається спека, тоді ці водорості цвітуть. Причин багато – це:

погане очищення стоків міст;

стоки із полів із добривами;

фосфати із миючих засобів.

"Є певні законодавчі зміни, ухвалені урядом, якими обмежуватимуться фосфати. Тому я думаю, що це обмеження вже дасть певні результати на зменшення їхньої кількості у воді. Загалом ми дуже залежимо від температурних умов", – відзначив начальник Черкаського управління держекоінспекції центрального округу Олександр Позняков.

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За словами екологів, зелена каша зникне, щойно стане прохолодніше, але 2022 року з'явиться знову. А от вперше Дніпро зацвів відразу після перекриття річки ГЕСами. І якщо проблему не розв'язати, річку чекає екологічна катастрофа.

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