"Зелене" світло для злочинців у погонах

Українці все більше часу витрачають на те, щоб рятувати людей від українських "правоохоронців".

Апеляційний суд змінив запобіжний захід Андрію та відпустив його на поруки народним депутатам.

Ознайомтесь із деталями справи: Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу

Найгуманніший суд

Коли президент ігнорує брехню у резонансних справах і переслідування невинних людей — у регіонах злочинці в погонах бачать зелене світло для вчинення повного свавілля. Співробітники МВС та ГПУ самі призначають "винних", замість встановлення та притягнення до відповідальності справжніх злочинців. Не йдеться навіть про вироки, а лише про те, щоб "посадити" когось і тримати під вартою роками.

Зараз під каток цієї деструктивної системи намагаються кинути одеського поета Андрій Хаєцький. 22 травня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави по справі трагічної пожежі в Одеському коледжі економіки та права, яка сталася 4 грудня 2019. Тоді загинули 16 людей та ще 32 постраждали. Тепер поліція разом з прокуратурою та за сприяння суду хочуть зробити з Андрія головного винуватця трагедії.

Андрій працював у коледжі заступником директора з адміністративно-господарської частини. Але за місяць до трагедії він написав заяву про звільнення, передав справи та 18 листопада був офіційно звільнений з посади "за згодою сторін". Втім найголовніше те, що Андрій не був відповідальним за протипожежну безпеку. До його обов'язків, за словами адвокатки, входила організація навчання відповідальних за це осіб, яке, власне, проводилося – останній раз у вересні 2019 року.

Хто ж насправді відповідав за протипожежну безпеку?

Насправді ж за протипожежну безпеку у згорілому корпусі відповідала завідувачка господарства Тетяна Фоміч. Їй повідомили про підозру у "службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки" та відправили під нічний домашній арешт. У цьому ж підозрюють і директорку коледжу Любов Кочергу, яку одразу після трагедії відсторонили від посади та посадили на цілодобовий домашній арешт.

Але є ще одна людина, яка за словами різних свідків та адвокатів підозрюваних, офіційно відповідала за правила дотримання протипожежної безпеки в усьому коледжі. Це інженер з охорони праці Олексій Коваль. Щоправда, у справі він проходить лише як "свідок".

Андрія ж єдиного підозрюють у "порушенні вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі". Лише його суддя Віктор Чаплицький відправив до СІЗО, на чому наполягала прокурорка Юлія Тарасюк.

Напередодні Андрія навіть оголосили в розшук і заявили, що він нібито "переховується від слідства". Хоча він ніде не ховався, працював у департаменті освіти одеської ОДА. Отримувати підозру він прийшов сам. На судове засідання з обрання запобіжного заходу також. Хоча знав, що його спробують запроторити за ґрати.

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Каста недоторканих

Ця історія не є винятком в українській правоохоронній системі. Поліції, прокурорам та суддям набагато легше та вигідніше знаходити "крайніх" у злочинах, аніж насправді їх розкривати та притягати до відповідальності справжніх винуватців. Адже нерідко серед них опиняються представники так званої "касти недоторканих" або просто ті, у кого є достатньо влади та грошей, щоб "вирішити питання".

У багатьох справах останнім запобіжником для невчинення злочину проти звичайних людей залишається позиція громадянського суспільства та розголос. Свавілля, яке множиться в кабінетах слідчих, прокурорів та суддів, потребує нашої уваги, наполегливості, критичного мислення та присутності.