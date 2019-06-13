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      Зелене море в Одесі: екологи розповіли, коли воно стане чистішим

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      В Одесі під загрозою опинився купальний сезон і відпочивальникам рядять не заходити у море. Адже вода на міських пляжах стала неприродно зеленою.

      Тому Одеса зустрічає туристів нестерпним смородом та невідомими плями на воді.

      Читайте також: Зелене море в Одесі: чим це небезпечно для екології та людини

      Попри рекомендації чиновників утриматися від купання, у воді людей не бракує.

      одеса зелене море
      Люди купаються, попри заборону

      Екологи взяли проби на найпопулярніших пляжах Одеси, щоб визначити, наскільки безпечна вода в морі.

      одеса зелене море
      Екологи перевірили морську воду

      Відібрали проби на біогени, нітрати, нітрити, фосфори, кремній та інші забруднюючі речовини,
      – розповів       хімік Юрій Дядуренко.

      Фахівці кажуть, зелені водорості з'явились з кількох причин: морська вода прогрілася до 25 градусів, довгий час на морі був штиль, а після цього - пішли дощі. Втім, для людини ці водорості загрози не несуть.

       

      На запитання можна купатися чи ні, я поставлю протилежнев якому стані у вас імунна система? Якщо ослаблена, то я вам не порекомендую купатися навіть тоді, коли немає цвітіння,
      – наголосила       заступник директора з науки Інституту морської біології НАН України Галина Мінічева.

      Щодо неприємного смороду на морському вокзалі, то його спровокував сірководень.

      Лабораторія не зафіксувала перевищення гранично допустимих концентрацій. Проте, вони трохи вище звичайних, і це підтверджує природу запахугниття та розкладання речовини. Це виключно плями водоростей,
      – заявила       заступник департаменту екології Одеської міськради Валентина Дацюк.

      За словами фахівців, у найближчий час течія зміниться, тож водорості змиє в море, і берег частково очиститься. Наразі ж, ситуацію на узбережжі Одеси й області посилено контролюють екологічні служби.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Подорожі Новини Одеси Екологія
      Джерело: 24 канал
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