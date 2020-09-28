Зелена гілка метро у Києві працювала зі змінами ввечері 28 вересня. Так, о 21:00 поїзди рухалися лише від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір". Причиною цьому стало те, що на колії впала людина.

Про це інформує пресслужба метрополітену Києва у твіттері.

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За попередньою інформацією під потяг потрапив зачепер,

– мовиться у повідомленні.

Наразі на місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці.

Увага!

Зелена лінія.

Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір".



За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) September 28, 2020

Через якийсь час у метрополітені повідомили про відновлення роботи. Потяги на зеленій гілці рухаються за звичним маршрутом.

Водночас там підтвердили, що під поїзд метро потрапила людина. Вона загинула на місці. Наразі особу загиблого намагаються встановити правоохоронці.

Увага! Зелена лінія!

Рух відновлено у звичайному режимі.



Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) September 28, 2020

Хто такі зачепери? Це – екстремали, що чіпляються за поручні, підніжки та іншу зовнішню арматуру вагонів потягів, кузовів трамваїв тощо і так пересуваються між станціями.

Через прикрий інцидент у метрополітені столиці утворилися великі черги.

Ситуація в метро: відео

У соцмережах пишуть, що нібито зачеперу, який впав із вагона метро, відрізало голову.

Ситуація в метро: відео