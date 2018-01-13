Зелений чай і сухофрукти: влаштовуємо детоксикацію організму на вихідних

Незважаючи на Старий Новий рік спробуйте цих вихідних не перенавантажувати свій організм важкими стравами та великою кількістю алкоголю. Якщо ви хочете схуднути і очистити свій організм – то саме час!

Для очищення вашого організму ви можете скуштувати сухофрукти і регулярно протягом двох днів пити зелений час. Ви одразу побачите, як позбудетесь пару зайвих кілограм і у вас помітно покращиться колір обличчя.

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Зелений чай є найпростішим способом очищення організму від шкідливих токсичних з'єднань. Дієтологи рекомендують проводити розвантажувальні дні на зеленому чаї 1-2 рази на місяць. Він чудово очищує печінку і кров та надає відмінне самопочуття.

Шанувальники здорового харчування рекомендують випивати не менше 3-х чашок (близько 5-6 порцій) свіжого зеленого чаю в день, щоб домогтися помітного детокс-ефекту. Випивайте порцію кожні дві години маленькими ковтками.

Але на одному чаї весь день "жити" не варто, тому почніть підготовку до очищення заздалегідь, – за день до цього намагайся не споживати важку їжу, виключіть повністю алкоголь. Під час очищення організму не навантажуйте себе надто калорійною їжею, а при сильній нудоті або запамороченні, з'їжте трішки сухофруктів.