"Зелений" фестиваль: RespublicaFEST поверне вартість квитків еко-френдлі відвідувачам

Цього року на фестивалі не тільки проведуть декілька екологічних проектів, але і повернуть частину вартості квитка всім відвідувачам, що проявлять свою турботу про навколишнє середовище і приберуть за собою.

Беручи приклад із найкращих європейських фестивалів, RespublicaFEST стане флагманом екологічного руху в Україні. Цього року фестиваль запускає декілька пілотних проектів, які покликані зменшити негативний вплив масових заходів на навколишнє середовище та зменшити кількість сміття на фестивалі.

По-перше, фестиваль вперше в Україні започаткує використання депозитної тари на фудкортах. Тобто, всі люди, які будуть купувати напої на фестивалі, будуть вносити "депозит" за склянку з жорсткого пластику. При бажанні її можна поповнювати напоєм безліч разів у будь-якому барі. А в кінці фестивалю склянку можна буде здати, отримавши свій депозит назад. Завдяки такому проекту організатори фестивалю намагаються зменшити кількість сміття та використання одноразових пластикових склянок, що тоннами залишаються після заходу і завдають відчутної шкоди навколишньому середовищу.

По-друге, всі відвідувачі, що будуть проживати у кемпінгу, отримають можливість повернути частину грошей за квиток на фестиваль. Під час видачі фестивальних браслетів кожен житель кемпінгу також отримає сміттєвий пакет. Якщо відвідувач після закінчення фестивалю поверне його із своїм сміттям (а не залишить його валятись в кемпінгу) у спеціальну точку збору, то він/вона отримає частину вартості квитка готівкою назад. Таким чином, кожен відвідувач буде більш свідомо слідкувати за тим, який слід на природі він залишає після себе.



Депозитні склянки фестивалю Latitude

Крім того, цьогоріч RespublicaFEST активно запрошує своїх прихильників на інвалідних візках. Вже давно вхід на "Республіку" для таких відвідувачі вільний. А цьогоріч ще й буде організований безкоштовний трансфер для людей з інвалідністю із центру міста на фестиваль, а біля сцен будуть побудовані спеціальні подіуми, що зроблять перебування цих відвідувачів на фестивалі зручним та комфортним.



Республіка-2018 обіцяє стати ще інклюзивнішою за попередні фести

Всі дані ініціативи розробляються за підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" та Хмельницької обласної адміністрації. Організаційний комітет фестивалю з нетерпінням чекає можливості реалізації своїх подальших ідей на одному із найбільших музичних та стріт-арт заходів в Україні, щоб стати "найзеленішим" фестивалем не тільки України, але й Європи.

RespublicaFEST пройде 31 серпня – 2 вересня 2018 року у місті Хмельницький. Квитки та деталі тут.

Програма сприяння громадській активності "Долучайся!" фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Pact працює в Україні з 2006 року в сферах урядування, організаційного розвитку та здоров’я. Метою програми "Долучайся!" є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.