Він не був клоуном, – Зеленська відповіла, чи ображається на те, як називають президента

Дружина Володимира Зеленського відповіла, чи ображає її те, що президента називають клоуном і коміком. Олена Зеленська вважає такі висловлювання неприємними.

Зокрема в тому контексті, в якому її чоловіка так називають. Про це перша леді розповіла в програмі "VIP з Наталією Мосейчук".

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Це не приємно, – Олена Зеленська про образи в бік президента

"У тому контексті, в якому називають, це не приємно", – підкреслила Олена Зеленська.

Втім додала, той, хто хоча б раз мав дотик до цих професій, розуміє, що вони – дуже важкі. Відтак володіти ними може зовсім не кожен. За її словами, якщо розглядати це саме з такого боку, то в цьому немає жодної проблеми.

Він був коміком, це була його професія. Він не був клоуном, це – інша професія,

– наголосила дружина Володимира Зеленського.

Перша леді вважає, що люди, які називають президента клоуном, хочуть образити цілу професію.

Не дуже подобається тенденція ділити українців на хороших чи поганих, – Зеленська

Також Олена Зеленська зауважила, що її ображають образи в бік Кривого Рогу. "Цілий регіон. Це – майже мільйонне місто. І до них може хтось поставитись зверхньо. Так не можна", – зазначила вона.

Вона пояснила, що насамперед це – козацький регіон. Крім цього, Кривий Ріг – справді російськомовне місто, адже туди приїжджали багато людей зі всього СРСР під час будівництва "Криворіжсталь".

Але там, де я зростала, було багато сусідів, які розмовляли українською. і все було чудово. Мені взагалі не дуже подобається тенденція ділити українців на хороших чи поганих. На тих, хто "натуральний", і на тих, хто "ненатуральний",

– прокоментувала перша леді.

На її думку, це – погана тенденція. Адже в Україні є безліч регіонів, і якщо ми шукатимемо різності, то ні до чого не дійдемо. "Ми маємо шукати те, що в нас однакове. І це нас буде об'єднувати", – підсумувала вона.