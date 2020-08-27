Президент України у супроводі очільників свого Офісу у Дніпрі 26 серпня відвідав McDonald's. Свідки зафільмували цей факт та виклали в мережу, аби всі змогли дізнатися, яким саме фаст-фудом полюбляє ласувати Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області. У Дніпрі він відвідав ресторан швидкого харчування у McDonald's, пише 24 канал.

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Очевидці зафільмували, як президент робить замовлення (українською, у сонцезахисних окулярах та в масці) та виклали відео в мережі – щоб усі змогли дізнатися, що саме з фаст-фуду полюбляє споживати глава держави.

На відео із ресторану в Дніпрі разом із президентом замовляли їжу очільник його Офісу Андрій Єрмак та заступник Єрмака Андрій Трофімов.

Зеленський у McDonald's в Дніпрі: дивіться відео

Замовляли чиновники нагетси, соуси (наприклад, солодкий чилі), гамбургери та інші дрібниці. Їжу брали не з собою – обідали на місці.

Фото з Зеленським із McDonald's опублікували також голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, речниця президента Юлія Мендель, а також нардеп Дмитро Чорний.

"Нагетси, соуси, бургери... Буває, треба перекусити і нашвидкоруч", – написала Мендель в інстаграмі. А Бондаренко у фейсбуці зазначив таке:

У перерві між відвідинами об'єктів зупинилися разом з головою держави Володимиром Зеленським перекусити в американському фастфуді та поспілкуватися з дніпрянами — демократично, відкрито й у дружній атмосфері.

Депутат Чорний же заявив, що президента у McDonald's зустрів абсолютно випадково.

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