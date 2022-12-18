Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, це такий своєрідний виклик образу так званого "альфа-самця", який Путін довго намагався створювати на публіці.
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Вплинуло на певну російську аудиторію
Як наголосив Шейтельман, Зеленський красиво принизив Путіна. Саме диктатор роками показував, який він "альфа-самець", самбіст, каратист. А тут Зеленський продемонстрував, що взагалі не боїться цього старця, який ховається по бункерах.
Фактично Зеленський принизив Путіна такою публічною заявою. Путін ж довго кічився, що він такий-сякий борець та самбіст. А як він сприймав Зеленського? Як клоуна. І тут Зеленський пропонує вийти і розібратися, щоб Путін відповів за свої слова,
– зазначив Шейтельман.
На його думку, це спрацювало на російських еліт. Вони точно публічно нічого не заявляли, але подумали, що Зеленський – красень.
Що означає меседж Зеленського про двобій з Путіним: дивіться відео
Зеленський готовий битися із Путіним
- Президент Володимир Зеленський в одному з нещодавніх інтерв'ю заявив, що готовий був би вийти на ринг проти диктатора Путіна.
- Він підкреслив, що "справжній мужик", якщо хоче передати повідомлення або просто набити морду, то робить це сам. Тому Зеленський готовий хоч завтра на такий двобій.
- Також в інтерв'ю Зеленський заявив, що не вірить у результат розмов іноземних лідерів з Путіним. Адже Путін насправді дбає лише про власний інтерес.