Зеленський хоче відправляти контрабандистів на 20 років у в'язницю, – Данілов
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Володимир Зеленський наполягає, що контрабандисти мають за свої злочини відправлятися до в'язниці. Зокрема він ініціював ввести покарання у вигляді позбавлення волі на 20 років.
Президент дав доручення розв'язати це питання на законодавчому рівні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
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Відповідне доручення президент оголосив під час засідання РНБО 15 жовтня. За його словами, необхідно законодавчо зробити так, аби людей за злочини з контрабандою саджали в тюрми.
За словами Данілова, сьогодні в Україні занадто ліберальне законодавство. І цим користується чимало людей.
Він (президент – 24 канал) каже, що за це треба давати 20 років. Я це підтримую,
– наголосив секретар РНБО.
Він розповів, що на засідання Ради нацбезпеки було запрошено керівника Одеської митниці, очільника обласного управління СБУ. З ними було проведено відверту розмову щодо подолання проблеми контрабанди.
Данілов: Певні особи втратять свої посади
Посадовець повідомив, що після того, як у квітні 2021 року були введені санкції щодо контрабандистів, надходження на митниці зросли на 47 мільярдів. Втім цього все ще недостатньо.
Данілов анонсував відповідні зустрічі з цього приводу, які відбудуться наступного тижня з:
- керівником Митної служби;
- міністром фінансів;
- головою СБУ;
- представниками апарату РНБО;
- представниками Офісу Президента.
"Там будуть обговорювати питання підсилення кадрового потенціалу роботи нашої митниці. Я думаю, що певні особи втратять свої посади", – зазначив він.
Гучні випадки контрабанди в Україні: останні новини
- Контрабандисти намагалися ввезти в Одеський порт 660 тисяч пачок сигарет різних марок. Правоохоронці вилучили товару на 13 мільйонів гривень.
- Ще одну партію контрабандних цигарок спробували провезти в Україну з Індії. Контрабанду викрили в одному з контейнерів, який прибув у порт Одеси.
- У Борисполі контрабандистів зловили на новій схемі. Вони ховали гаджети в кейсах з харчуванням та різних шпаринах літака.