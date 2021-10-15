Зеленський хоче відправляти контрабандистів на 20 років у в'язницю, – Данілов

Володимир Зеленський наполягає, що контрабандисти мають за свої злочини відправлятися до в'язниці. Зокрема він ініціював ввести покарання у вигляді позбавлення волі на 20 років.

Президент дав доручення розв'язати це питання на законодавчому рівні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Відповідне доручення президент оголосив під час засідання РНБО 15 жовтня. За його словами, необхідно законодавчо зробити так, аби людей за злочини з контрабандою саджали в тюрми.

За словами Данілова, сьогодні в Україні занадто ліберальне законодавство. І цим користується чимало людей.

Він (президент – 24 канал) каже, що за це треба давати 20 років. Я це підтримую,

– наголосив секретар РНБО.

Він розповів, що на засідання Ради нацбезпеки було запрошено керівника Одеської митниці, очільника обласного управління СБУ. З ними було проведено відверту розмову щодо подолання проблеми контрабанди.

Данілов: Певні особи втратять свої посади

Посадовець повідомив, що після того, як у квітні 2021 року були введені санкції щодо контрабандистів, надходження на митниці зросли на 47 мільярдів. Втім цього все ще недостатньо.

Данілов анонсував відповідні зустрічі з цього приводу, які відбудуться наступного тижня з:

керівником Митної служби;

міністром фінансів;

головою СБУ;

представниками апарату РНБО;

представниками Офісу Президента.

"Там будуть обговорювати питання підсилення кадрового потенціалу роботи нашої митниці. Я думаю, що певні особи втратять свої посади", – зазначив він.

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