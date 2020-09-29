Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз курс України до ЄС є більш актуальним, аніж раніше. Україна розраховує на підтримку Євросоюзу, щоб наша економіка зростала навіть в умовах війни на Донбасі та епідемії коронавірусу.

Зеленський вдячний Єврокомісії за підтримку суверенітету та цілісності України. Про це він заявив на відеоконференції з депутатами Європарламенту, повідомляє Офіс Президента.

Читайте також Зеленський закликав Раду якнайшвидше ухвалити Антикорупційну стратегію: подробиці

Зеленський про курс України до Євросоюзу

Президент розповів, що вже через тиждень відбудеться черговий Саміт Україна – ЄС. Зеленський сподівається, що він пройде успішно.

Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальні для України, ніж раніше. Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива,

– заявив президент.

Зеленський про створення міжнародного майданчика для деокупації Криму

Глава держави розповів, що Україна хоче створити міжнародний майданчик, який покращить співпрацю у протидії російській окупації Криму та сприятиме захисту прав кримчан. Окрім економіки та грошей для України також дуже важлива геополітична підтримка Євросоюзу.

Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії,

– заявив глава держави.

Робота Кримської платформи буде спрямована на повернення та звільнення кримчан, а також на деокупацію Криму.

Читайте також Незабаром Зеленський внесе у Верховну Раду закон про податкову амністію, – нардеп

Зеленський про допомогу ЄС у зростанні економіки в Україні

За словами президента, Україна хоче обговорити розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС. Також Зеленський хоче домовитись про оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та "промисловий безвіз".

Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні,

– наголосив президент.

Зараз економічне зростання в Україні є дуже важливим, зважаючи на пандемію коронавірусу та війну.

"Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала в Україні", – додав глава держави.

Що ще обговорили на конференції

Також учасники конференції обговорили будівництво меморіального комплексу-музею. Робоча група Європарламенту "Пам'ять заради майбутнього" хоче досягти того, щоб ЄС виділив гроші на фінансування проєкту "Голоси: свідчення Голокосту з України".

Коротко про наступний саміт Україна – ЄС