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Які загрози для України через зміну Конституції

Конституція України дорослішає і змінюється разом з країною. Проте кожен президент намагався її змінити, і Володимир Зеленський – не виключення.

Дивіться відео: що пропонує глава держави

Наслідки негоди на Заході України

Регіони, де вирувала стихія, оговтуються від пережитого. На Буковині у 3-х селах, що найбільше постраждали від паводка, організували велику толоку. Люди з сусідніх районів приїхали на допомогу місцевим мешканцям і вручну очищують подвір'я та дороги від болота та деревини.

Дивіться відео: історія 88-річної бабусі Орисі

У Харкові не вистачає місць в інфекційній лікарні

У Харківській обласній інфекційній лікарні критично не вистачає місць у реанімації та бракує лікарів. Ліжка ставлять просто у коридорі.

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Колишня ув'язнена "Аушвіцу" розповіла моторошні деталі про концтабір

В Україні вшановують жертв війни, яку розпочали 2 диктатори – Гітлер і Сталін. 22 червня 1941 року на Київ впали перші бомби. З цього і почалася німецько-радянська війна, у якій згідно з різними даними загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Ще понад 2 мільйони відправили на примусові роботи до Німеччини.

Дивіться відео: що розповіла колишня ув'язнена

Залишки збитого літака у 1943 році

В Україні 22 червня це День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. За різними оцінками, у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Понад 5 мільйонів загиблих були цивільними. З того часу пройшло вже понад 70 років, а знахідки того часу і досі не рідкість.

Дивіться відео: що знайшов пошуковий загін