Президент України Володимир Зеленський назвав поведінку деяких міських голів сепаратизмом, адже вони чинять "бунт", а це так само загрожує Україні. Мер Дніпра Борис Філатов на такі слова відреагував досить різко.

На своїй сторінці у фейсбук він написав, що для нього дуже образливо чути такі слова від президента.

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"Жах полягає в нерозумінні того, що місцеве самоврядування – не є вертикаль влади. Що неможливо побудувати в такій різній і складній країні, як Україна, чергову КПРС. Що сумний досвід "Партії Регіонів" це вже всім продемонстрував", – написав Філатов.

Він також додав, що люди вже не знають, як достукатися і пояснити, що "сильне місцеве самоврядування – не вороги центральної влади, а рятувальний круг для неї". За словами Філатова, територіальні громади повинні отримати повноваження і відповідальність для покращення життя людей на місцях, а центральна влада повинна займатися економікою, зовнішньою політикою, армією, держбезпекою і реформами.

Як пояснити президенту, що місцеве самоврядування – не вороги йому, а союзники?

– запитав у дописі мер Дніпра.

Довідка. Володимир Зеленський назвав поведінку мерів сепаратизмом в інтерв'ю "Українській правді". "Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією", – сказав він.