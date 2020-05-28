Зеленський оголосив фінішну пряму в реформі децентралізації: що це означає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес децентралізації та формування ОТГ вийшов на фінішну пряму. Уряд вже затвердив перспективні плани формування громад в усіх областях України.

Вони стануть основою для формування територіальних громад та побудови успішної країни, у якій комфортно жити, наголосив Володимир Зеленський. Його цитує Офіс Президента України.

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Президент наголосив, що з формуванням окремих територіальних громад відчутно зменшиться вплив Києва на регіони. Зокрема, це стосується питання розпоряджання грошима громад.

Глава держави навів приклад, що мешканці територіальних громад зможуть самотужки обирати, куди витрачати гроші. Наприклад, будувати школи абощо.

Українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими,

– заявив Володимир Зеленський.

Перспективні плани щодо створення об'єднаних територіальних громад вже затверджені щодо всіх областей України. Зокрема, й окупованих частин Луганської й Донецької областей. Винятком є лише тимчасово окупована АР Крим.

Реформа децентралізації в Україні: коротко

Ця реформа стартувала у 2014 році невдовзі після Революції Гідності. Спершу її головним ідеологом був п'ятий президент Петро Порошенко, а згодом й прем'єр Володимир Гройсман. Після зміни влади реформу успішно продовжила команда Володимира Зеленського.

Суть реформи передбачає створення на усій території країни окремих територіальних громад – об'єднання найближчих міст, маленьких містечок, селищ та сіл. Разом з об'єднанням громадам надаються й частина грошей, які раніше йшли податками у державний бюджет.

Ключовою метою реформи є те, щоб люди отримали гроші на місцях і самотужки могли вирішувати, куди їх вкладати й що будувати у своєму населеному пункті передусім.

Сам процес формування ОТГ триває вже 6 років. З 2014 року громади могли добровільно об'єднуватися, отримуючи преференції з держбюджету. Він має завершитися після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, коли українці обиратимуть не мерів та сільських голів, а очільників ОТГ.



Карта створення ОТГ в Україні станом на 28 травня 2020 року / скриншот