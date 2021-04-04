Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо плану вакцинації проти COVID-19. Згідно з ним, до кінця 2021 року щеплення в Україні отримає більшість дорослого населення.

Відповідно до рішення РНБО від 2 квітня Кабмін повинен забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19. Для цього в урядовців є 7 днів.

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