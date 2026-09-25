Зеленський підтвердив ураження 2 НПЗ в Росії

Україна уразила два НПЗ. Один – в Башкортостані, а другий – в Самарському регіоні.

Про нові удари по російських НПЗ повідомив президент Зеленський у телеграм-каналі.

Які НПЗ Росії атакувала Україна?

За словами глави держави, Сили оборони уразили два НПЗ – у Башкортостані та Самарському регіоні.

Окрім того, були влучання і в Чорному морі. Щодо них політик не надав деталей.

Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Наближаємо мир для України. Вдячний залученим підрозділам за влучність,

– підкреслив Зеленський.

Пожежі на атакованих НПЗ: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 25 вересня був атакований інший НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Це одне з провідних нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в Пермі. Він переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік .

Також був уражений Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Цей НПЗ є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Він переробляє близько 5 мільйонів тонн нафти на рік.

Після нічної атаки завод тимчасово зупинив роботу.

Окрім того, Сили оборони влучили по науково-виробничому підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську. Воно спеціалізується на виробництві електронної компонентної бази. Продукція заводу використовується в ракетах Х-59М2/М2А та ЗРГК "Панцирь-С1".

Відомо, що приліт був також і по заводу "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі.