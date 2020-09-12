Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одесу поспілкувався з прихильниками проросійського блогера Анатолія Шарія. Він сказав, що не бажає з ними розмовляти, оскільки ті називають його вбивцею.

Відео перепалки глави держави з прихильниками проросійської "Партії Шарія" опублікував журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці.

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Що сказав Зеленський фанатам Шарія в Одесі

На відео президент відзначив, що прихильники проросійського блогера називають його вбивцею та "не своїм президентом".

Він висловив жаль з цього приводу і сказав, що розмова можлива тоді, коли сторони "можуть говорити одне одному правду, не ображаючи". Після цього хтось із натовпу запитав у Зеленського, в чому полягає образа, але той відвернувся та пішов геть.

Ви сказали, що я когось вбив, ви в кожному місті говорите, що я когось вбиваю. Я не можу спілкуватися з людьми, які взагалі мене не знають, які мене звинувачують у вбивстві,

– обурився президент.

Зверніть увагу! Прихильники Шарія, як і сам блогер, називають президента вбивцею, бо той, мовляв, не захищає їх від нападів націоналістів. І це незважаючи на те, що самі "шаріївці" брали активну участь у побитті активістів Нацкорпусу в Києві. Сам Шарій у своїх відео часто критикує та принижує Зеленського, хоча ще напередодні президентських виборів палко його підтримував. Також Шарій вважає, що Зеленський надто поблажливо ставиться до прихильників п'ятого президента Порошенка та націоналістів.

Дивіться відео розмови Зеленського з прихильниками Шарія:

Хто такий Анатолій Шарій та що не так із ним і його партією

"Партію Шарія" заснували влітку 2019 року. Тоді на виборах до Верховної Ради партія набрала 2,23% голосів. Її очільником є скандальний колишній журналіст та проросійський блогер Анатолій Шарій.

У 2012 році він втік з України до Литви. Згодом почав вести ютуб-канал на політичну тематику. Шарія називають "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі". 2020 року Верховний суд визнав ці твердження оціночним судженням, яке не може підлягати спростуванню.

Шарій неодноразово заявляв, що саме Революція Гідності стала каталізатором російської агресії. Також одіозний блогер підтримує кремлівські фейки про "громадянську війну на Сході України". Називаючи себе "борцем з українською пропагандою", Шарій говорив про знищені російські танки, як про українські.

Більше про скандального блогера – у матеріалі 24 каналу: Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер