Називаєте мене вбивцею: Зеленський пояснив фанатам Шарія, чому не спілкується з ними – відео
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одесу поспілкувався з прихильниками проросійського блогера Анатолія Шарія. Він сказав, що не бажає з ними розмовляти, оскільки ті називають його вбивцею.
Відео перепалки глави держави з прихильниками проросійської "Партії Шарія" опублікував журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці.
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Що сказав Зеленський фанатам Шарія в Одесі
На відео президент відзначив, що прихильники проросійського блогера називають його вбивцею та "не своїм президентом".
Він висловив жаль з цього приводу і сказав, що розмова можлива тоді, коли сторони "можуть говорити одне одному правду, не ображаючи". Після цього хтось із натовпу запитав у Зеленського, в чому полягає образа, але той відвернувся та пішов геть.
Ви сказали, що я когось вбив, ви в кожному місті говорите, що я когось вбиваю. Я не можу спілкуватися з людьми, які взагалі мене не знають, які мене звинувачують у вбивстві,
– обурився президент.
Дивіться відео розмови Зеленського з прихильниками Шарія:
Хто такий Анатолій Шарій та що не так із ним і його партією
- "Партію Шарія" заснували влітку 2019 року. Тоді на виборах до Верховної Ради партія набрала 2,23% голосів. Її очільником є скандальний колишній журналіст та проросійський блогер Анатолій Шарій.
- У 2012 році він втік з України до Литви. Згодом почав вести ютуб-канал на політичну тематику. Шарія називають "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі". 2020 року Верховний суд визнав ці твердження оціночним судженням, яке не може підлягати спростуванню.
- Шарій неодноразово заявляв, що саме Революція Гідності стала каталізатором російської агресії. Також одіозний блогер підтримує кремлівські фейки про "громадянську війну на Сході України". Називаючи себе "борцем з українською пропагандою", Шарій говорив про знищені російські танки, як про українські.