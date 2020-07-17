Петиція про відставку Володимира Зеленського з посади президента України набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер, згідно з законом, президент має розглянути її та дати відповідь.

Петицію про відставку Зеленського подав Віктор Уколов ще 8 липня. Про це мовиться на сайті електронних петицій.

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Вона зібрала необхідну кількість підписів лише за 10 днів. Тепер же Володимир Зеленський має розглянути петицію про свою відставку.

Що відомо про петицію

У тексті петиції мовиться про те, що 18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.

Як відомо, 7 липня Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 мільйона гривень доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції.

Або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям. Володимир Олександрович неодноразово наголошував, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам. Якщо пообіцяв – то іди!

– заявив автор петиції.

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Зауважимо, що президент України й раніше потрапляв у скандал.Під час карантину він з цілою делегацією пив каву в кафе і без маски. Чи стягувати з президента штраф за каву в Хмельницькому – вирішуватиме Верховний суд України.

22 червня Зеленський пообіцяв сплатити суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину, безвідносно до рішення, яке ухвалить суд.