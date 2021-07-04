Саме тут перебувають кораблі національного флоту та судна держав НАТО. Усі вони брали участь у навчаннях "Сі Бриз-2021"

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Президент подякував особовому складу ВМС

Від імені українського народу я дякую особовому складу та ветеранам ВМС ЗСУ за вірну службу за вірність своїй присязі. Дякую вашим матерям, вашим дружинам та дітям за підтримку. Бажаю усім вам і родинам здоров'я, благополуччя, миру, злагоди та віри в нашу перемогу,

– сказав президент.

Україна отримає турецькі безпілотники

Також глава держави чимало часу свого виступу присвятив стану українських ВМС та тим покращенням, які незабаром на них чекають. Зокрема, мовиться про те, що незабаром морська авіація отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Українські військові, які ними управлятимуть, завершують навчання у Туреччині.

Будівництво першого корвета розпочали в Туреччині

Зеленський не оминув теми і побудови першого українського корвета. Його будівництво вже розпочали у Туреччині.

Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023 року,

– сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що прийнято на озброєння український ракетний комплекс "Нептун", який дає можливість дати відсіч російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

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"Сі Бриз-2021" – наймасштабніші в історії

Зеленський скористався нагодою і подякував за співпрацю міжнародним партнерам та привітав США з Днем незалежності. Президент наголосив на значенні міжнародних навчань "Сі Бриз", які цього року були наймасштабніші в історії.

Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм та принципів міжнародного права. Це показує, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської держави,

– запевнив президент.

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