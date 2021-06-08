Зеленський прилетів на Дніпропетровщину 8 червня. Авіакомпанія WindRose саме цього дня виконала свій перший рейс "Київ – Кривий Ріг".

До речі Слова не важливі, важливі вчинки, – Зеленський підсумував розмову з Байденом

Літаки курсуватимуть регулярно, а аеропорт ремонтують

Відсьогодні розпочнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії за цим маршрутом. Раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.

Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки,

– сказав по приземленню Володимир Зеленський.



Рейс із Києва курсуватиме до Кривого Рогу щодня / Фото ОП

Нагадаємо, що Кривий Ріг – рідне місто Володимира Зеленського. 95 квартал – один із центральних районів містечка, який дав назву команді Зеленського у КВК і пізніше "Студії Кварталу 95".

Аеропорт Кривого Рогу – один із об'єктів "Великого будівництва". Летовище збудоване у 1978. До кінця 2022 року його планують повністю відремонтувати. Загальна вартість проєкту – 990 мільйонів гривень. Після завершення робіт летовище зможе обслуговувати 400 пасажирів за годину.



Зеленський оглянув, як іде реконструкція аеропорту / Фото ОП

Разом із Зеленський у Кривий Ріг прилетіли глава ОП Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко. Останній зазначив: регіональне авіасполучення розвивається, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого начебто раніше не було.



Летовище відремонтують до кінця 2022 року / Фото ОП

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський огляне й інші об'єкти "Великого будівництва". Крім того, у Дніпрі під головуванням президента пройде засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Майбутнє "Великого будівництва"