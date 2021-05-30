Як Зеленський привітав Кривий Ріг
Глава держави пояснив, що йому важко підібрати слова, аби привітати найрідніше місто. Адже всі вони здаються недостатньо виразними, аби описати почуття.
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З Днем міста, друже Кривий Ріг. Місто, де я народився, де живуть мої батьки. Місто, яке подарувало мені кохану та друзів. Місто шахт, металургії та гумору,
– написав Зеленський.
Що відомо про святкування Дня міста
Криворізька міська рада ще 14 квітня вирішила перенести святкування Дня міста на вересень. Все через пандемію коронавірусу.
Зауважимо у 2020 році святкування також переносили на осінь.