Найважче підбирати слова для найрідніших, – Зеленський привітав Кривий Ріг з Днем міста

Президент Володимир Зеленський привітав рідний для нього Кривій Ріг з Днем міста. 29 травня 2021 року місто відзначає свою 246-ту річницю.

Як Зеленський привітав Кривий Ріг

Глава держави пояснив, що йому важко підібрати слова, аби привітати найрідніше місто. Адже всі вони здаються недостатньо виразними, аби описати почуття.

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З Днем міста, друже Кривий Ріг. Місто, де я народився, де живуть мої батьки. Місто, яке подарувало мені кохану та друзів. Місто шахт, металургії та гумору,

– написав Зеленський.

Що відомо про святкування Дня міста

Криворізька міська рада ще 14 квітня вирішила перенести святкування Дня міста на вересень. Все через пандемію коронавірусу.

Зауважимо у 2020 році святкування також переносили на осінь.

Президент Володимир Зеленський народився 1978 року у Кривому Розі. Саме там він здобув вищу освіту та розпочав свою кар'єру з участі у місцевих КВК. Перша леді Олена Зеленська навчалася з майбутнім чоловіком у паралельному класі гімназії №95