Вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія було ретельно спланованим. Наразі Тривають слідчі дії стосовно цього злочину, правоохоронці намагаються з'ясувати всі деталі.

Відповідну інформацію щодо розслідування ввечері у суботу, 30 серпня, повідомив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

Дивіться також Комендант Євромайдану, секретар РНБО та спікер Ради: біографія Андрія Парубія, вбитого у Львові

Які подробиці вбивства відомі зараз?

За його словами, йому регулярно доповідають міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко стосовно розслідування усіх обставин вбивства громадського та політичного діяча Андрія Парубія.

Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що до розслідування залучили Службу безпеки України, він говорив з цього приводу з головою Василем Малюком. Наголосив на дорученнях невідкладно надавати громадськості перевірені дані.

"Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять", – додав президент України.

Відповідні слова про планування злочину підтвердили й правоохоронці під час брифінгу: "На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався, і злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення".

Що відомо про вбивство Парубія?