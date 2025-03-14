Він доручив залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти злочину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Зеленський прокоментував розслідування

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.

Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння,

– підкреслив президент.

"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.

"Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції", – сказва Клименко.