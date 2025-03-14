Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві Ганула
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, зазначивши про залучення десятків правоохоронців.
- У Одесі затримали підозрюваного, у квартирі якого знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.
- Зеленський доручив Міністру внутрішніх справ, голові СБУ та виконувачу обов’язків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили для встановлення всіх фактів.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Він зазначив, що до розкриття злочину залучені десятки правооохоронців.
Він доручив залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти злочину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.
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Зеленський прокоментував розслідування
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.
Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння,
– підкреслив президент.
"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти", – додав Зеленський.
Нагадаємо, у Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.
"Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції", – сказва Клименко.