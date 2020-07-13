Президент України Володимир Зеленський відкликав із порядку денного Верховної Ради дві постанови – про місцеві вибори та про зарплати чиновників.

Що про це відомо

Те, що Зеленський відкликав проєкти про місцеві вибори та зарплати чиновників, повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Відповідний допис з’явився у його телеграм-каналі.

До теми Зеленський просить Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників

Про відкликання також оголосив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук. За його словами, Зеленський направив до Верховної ради лист, щоб з сьогоднішнього порядку денного зняти проєкти:

№3809 – про призначення місцевих виборів,

№3708, 3708-1 – про зарплати чиновників.

Останній документ передбачає зняття обмеження в 47 тисяч гривень, яке було запроваджено на час карантину.

За даними джерел РБК-Україна, причина відкликання проєкту про місцеві вибори – неправильний опис, як будуть проходити вибори в районних радах. Видання додає, що в керівництві фракції "Слуга народу" ще до оголошення Стефанчука заявили, що Рада 13 липня не розглядатиме постанову по вибори.

Зверніть увагу Що забули додати в постанову про місцеві вибори: пояснення Корнієнка

Цікавий момент

До слова, 13 липня парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати та передати в тираж уточнену версію. Але депутати не встигли підготувати документ до 14:00, коли стартувало засідання Ради.

Комітет зібрався, але ми не прийшли до зрозумілої відповіді, як це правильно зробити,

– розповів один із парламентарів, ім’я якого РБК-Україна не називає.