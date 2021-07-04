Парад авіації в Одесі: Зеленський вийшов у море для вшанування пам'яті загиблих моряків

В Одесі 4 липня тривають урочистості з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ. Зокрема, відбувається парад військової авіації та концерт оркестру.

Тим часом президент Володимир Зеленський, який прибув до Одеси, вийшов у відкрите море на борту патрульного катера "Слов'янськ". Український лідер зробив це для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих моряків під час церемонії покладання вінків на воду.

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Окрім того, в Одесі заплановано виступ джаз-бенду Topside Шостого флоту США. На майданчику "Зеленого театру" він гратиме 4 липня, на Думській площі – 5 липня, парку Шевченка – 6 липня.

Парад військової авіації в Одесі: дивіться відео

Виступ оркестру ВМС ЗС України: дивіться відео

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