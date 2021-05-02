Зеленський vs Ахметов: як головний олігарх України планує боротись з владою

Президент Володимир Зеленський збирається суттєво обмежити апетити головного олігарха України Ріната Ахметова. Однак останній хоче кинути виклик владі.

Олігарх Рінат Ахметов готується до оборони своїх статків. Влада Володимира Зеленського готує серйозний удар по найбагатшому українцю, який збагачувався протягом року, коли інші громадяни потрапили в злидні через коронакризу.

Актуально Ахметов планує створити власну партію, – ЗМІ

Арсенал олігарха Ахметова

Ахметов збирається поповнити свої арсенали політичної та медійної зброї, щоб захищати свої інтереси. Пул телеканалів, які використовує Ахметов, поповнив телеканал "НАШ".

Водночас на політичній мапі може виникнути партія, що буде працювати в тій же політичній ніші, що і "Партія регіонів". Телеканал "НАШ" буде головним рупором в базових регіонах півдня та сходу України.

Канал раптом змінив риторику. Там стали регулярно з'являтися "говорящі голови" з телеборделю Ахметова, а інформаційну сітку почали займати теми, які турбують головного олігарха – енергетика та залізниця.

Наразі телеканал "НАШ" став прихистком для всіх одіозних спікерів та зрадофілів, які роками засідали в студіях каналів Віктора Медведчука.

Їхня мета – розхитування ситуації в Україні та послаблення влади Зеленського, який задумав серйозний наступ на інтереси Ахметова. На Банкової є плани провести масштабну кампанію з обмеження апетитів Ахметова та обкладанням його справедливими платежами в бюджет.

Нові обмеження для олігархів

Мовиться про запровадження нових ставок екологічного збору для вугільних електростанцій. Вони забруднюють повітря та провокують хронічні захворювання у містах-мільйонниках.



Бурштинська ТЕС фактично належить олігарху / Фото сайту galka.if.ua

Наприклад, Придніпровська ТЕС – викиди Ахметова лягають на легені мешканців Дніпра. Бурштинська ТЕС Ахметова на Івано-Франківщині є чи не головним забруднювачем повітря на Галичині.

Податок на залізну руду

Також мовиться про плани Зеленського щодо запровадження земельного податку для компаній, що видобувають залізну руду. Компанії-мільярдери мають знижку 75% при сплаті земельного податку.

Видобута на цих кар'єрах залізна руда продається за світовою ціною, яка зараз є найвищою за останнє десятиліття.

Банкова планує ввести акциз на вироблення зеленої енергетики, де в Ахметова 25% ринку. Надприбутки зеленої генерації, якій в часи Петра Порошенка запропонували найвищі в світі тарифи, мають бути обмежені.

Найболючіше рішення для Ахметова

Найбільш болючим для Ахметова буде новий підхід для обрахунку ренти на видобуток залізної руди. Якщо ренту почнуть стягувати з вартості руди на ринку Китаю, це може призвести до втрати Ахметовим 1 мільярда доларів.

Запланований по Ахметову удар буде коштувати для нього не тільки безсонних ночей, але і значних доходів.

Однак олігарх мав би радіти, адже в цьому сенсі Зеленський наслідує підходи улюбленого політика Ахметова і всієї створеної ним "Партії регіонів", де завжди були шалено закохані у Володимира Путіна.

Путін же, коли світова ціна на нафту та газ пішла в гору, наклав на своїх олігархів серйозні зобов'язання платити в бюджет ренту, щоб створити подушку безпеки. Регіонали люблять Путіна тільки коли це стосується його образ України.



Регіонали прислухаються до Путіна, коли їм це вигідно / Фото АР

Коли ж Путін грюкає кулаком по столу та змушує олігархів ділитися, то Ахметов та йому подібні починають розповідати казки, що вони були з дитинства за ліберальну демократію західного зразка.

Боротьба з олігархами у США

В Америці теж зараз не найкращі приклади для Ахметова. Новий президент Джо Байден запроваджує нові правила гри для найбагатших. Він планує майже вдвічі підвищити податок на приріст капіталу – з 20% до 39,6% для осіб зі щорічним доходом від 1 мільйона доларів.

З урахуванням чинного додаткового податку на інвестиційний дохід, це означає, що загальна ставка федеральних податків для багатих інвесторів може скласти 43,4%.

Таке підвищення податків треба адміністрації Байдена для фінансування витрат на соціальні потреби, адже президент США оголосив боротьбу з нерівністю.



Байден планує збільшити податки для олігархів вдвічі / Фото ЕРА

Ахметов шукає союзників

Ахметову в цій ситуації немає на кого спертися, лише на старих союзників – продажних політиків та журналістів.

Цей коктейль – розкручування своїх рупорів через свої ж телеканали, він має потім вливати в горлянки українських виборців на найближчих виборах.

Ахметову потрібен новий телеканал "НАШ". Перетворення каналу на рупор Ахметова не залишилося непоміченим у Нацраді з телебачення, тому на телеканал наклали 2 штрафи через:

участь в ефірі представника терористичного угрупування;

поширення російської пропаганди на політичних ток-шоу.

Перша перевірка стосувалася трансляції на телеканалі у грудні 2020 року. Тоді учасником у одній із передач через інтернет-зв'язок став представник терористичної організації на тимчасово окупованій Луганщині Родіон Мірошник.

Цікаво СБУ провела гучні обшуки в Коломойського: за які схеми поплатився олігарх

Мірошник висловив протиправні твердження щодо територіальної цілісності та недоторканості державного кордону України, її конституційного ладу, розпалював ворожнечу.

Підставою для другого штрафу стала заклики до розв'язання агресивної війни або її пропаганди, які лунали в ефірі. Також закликали до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Удар по Ахметову від Піщанської

Ще один удар по Ахметову наніс Антимонопольний комітет. Цей орган, який очолює Ольга Піщанська, встановив, що деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики синхронно підвищували ціни у 2016 – 2019 роках.

В підсумку, група компаній ДТЕК отримала штрафів на суму пів мільярда гривень. Раніше регулятор енергетики НКРЕ покарав ці ж самі компанії за штучно створений дефіцит вугілля на максимально можливу суму – 5 мільйонів гривень.

Атака на Марченка

Однак сам Ахметов не здається. Аби не дати прийняти закон, яким його зобов'яжуть платити набагато більше в бюджет, почалася атака на міністра фінансів Сергія Марченка.



Марченко розробляє документ, який лякає олігарха / Фото "Європейської правди"

Спочатку на Марченка накинувся Саакашвілі, який постійно присутній в ефірах Ахметова. Згодом внесли постанова про відставку міністра. Її підписали депутати від "Слуги народи", які входять у так звану групу Павлюка, відомого куратора контрабанди.

Саме групу Павлюка вважають оплотом інтересів Ахметова в "Слузі народу". Проте, згодом депутати почали відкликати свої підписи під постановою.

Їм пояснили, що ініціатива зупинити Ахметова – це не просто самодіяльність Марченка, а вказівка самого Зеленського.

Ахметов перебуває в панічному стані. Він намагається домовитися з усіма групами впливу в Верховній Раді, щоб не вистачило голосів за закон про обмеження його апетитів. При цьому Ахметов боїться протиставляти себе президенту.

Читайте більше В СБУ повідомили про загрозу енергосистемі України через електростанцію ДТЕК Ахметова, – ЗМІ

Він хоче, щоб закон взагалі не потрапив в Раду або щоб його поховали чужими руками. У разі чого олігарх був би "чистий" перед Банковою.

План дій Ахметова

Один зі сценаріїв Ахметова – зламати податковий закон завдяки аграріям, яких в Раді чимало. Адже в цьому законі планують закласти збільшення фіксованого податку на землю.

Ахметов буде переконувати аграрне лобі не голосувати за закон, але вирішувати при цьому не проблему аграріїв, а свою. Однак в Офісі Президента теж все бачать і все розуміють.

Просто так здавати свої інтереси Ахметов не збирається. Це і є олігархія в її типовому прояві – використання своїх медіа, куплених політиків та лобістів для досягнення бізнесових преференцій.

Чому важливо побороти олігархію

Тим, хто стане союзником, Ахметов гарантує "теплу ванну” з телеефірів та грошей. Водночас незговірливих чиновників чекатиме залякування та атаки з подвоєною силою, аби в людини, яка наважилася піти проти його інтересів, назавжди зникло таке бажання.

Читайте також Президенти приходять і відходять, а Ахметов залишається в шоколаді

Натомість 2021 рік має стати останнім роком його домінування. Інакше олігархічна система, накопичивши сили для реваншу, неодмінно завдасть удар в спину українській демократії.

Повний блог "Чесна політика" за 2 травня 2021 року: дивіться відео