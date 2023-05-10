Більше ППО та можливостей для контрнаступу: у зверненні Зеленський анонсував потужні рішення

Сили оборони вже 441 день відбивають атаки росіян. Ввечері 10 травня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зауважив, що наш міжнародний блок дуже активно та в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України, повідомляє 24 Канал. Нові рішення вже перебувають на робочому рівні.

Мовиться про збільшення захисту для українського неба, а також можливостей для оборони та руху на землі. Президент провів сьогодні кілька нарад, де все це обговорювали. Україна очікує вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів.

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Тиранія ніде не пануватиме

Зеленський наголосив, що ніхто ані на хвилину не забуває, що кожен день присутності окупанта на українській землі – це спокуса для нього думати, ніби йому щось вдасться.

Нічого йому не вдасться! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. Ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме,

– заявив президент.

Він подякував лідерам-партнерам, державам-партнерам, кожному й кожній, хто допомагає Україні зміцнювати свою силу й робити оборону ще активнішою.

"Провів сьогодні доволі змістовну нараду з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни загалом. Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі", – зазначив український лідер.

Зокрема, мовиться про:

економіку та промисловість,

ОПК,

енергетику,

інфраструктуру,

освітню галузь,

соціальну сферу,

медицину, зокрема реабілітаційний компонент.

За словами глави держави, це все те, що необхідно побудувати, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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