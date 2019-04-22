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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський – наймолодший президент України: у скільки років очолювали державу решта гарантів

      1095 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба Володимира Зеленського

      Після підрахунку 99.74% голосів, які виборці віддали у другому турі виборів президента Україна, зі значним відривом лідирує Володимир Зеленський – 73.22%. Натомість чинний український гарант Петро Порошенко набрав 24.46%. Тому все йде до того, що у червні ми отримаємо нового, шостого за ліком президента.

      Відповідно до закону, висувати свою кандидатуру на виборах президента може особа, якій, зокрема, виповнилося 35 років. Щоправда, раніше очолювали Україну лише ті, кому було близько 50 років і більше.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Дещо вирізнявся з цього переліку чинний президент Петро Порошенко, який вступив на найвищу посаду в Україні у 49 років. До цього часу він і був наймолодшим очільником держави. Проте незабаром у нього це звання забере Володимир Зеленський, оскільки у січні він відсвяткував свій 41 рік народження. Зауважимо, що колишній лідер "Кварталу 95" встановить ще один рекорд – за усю історію України він отримав найбільшу підтримку серед населення.

      Читайте також: Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах

      Щодо решти президентів, то першим, хто посів цю посаду був Леонід Кравчук, а зробив він це у 55 років. Поки він залишається четвертим молодшим українським головою в історії. На два роки старшим після Кравчука до влади прийшов Леонід Кучма – очолив він Україну у 57 років. Далі був Віктор Ющенко, і є третім наймолодшим українським президентом – вступив на цю посаду у 50 років.

      Щодо найстаршого, то таким принаймні упродовж подальших п’яти років залишатимуться вічно легітимний Віктор Янукович – став президентом майбутній утікач у 59 років.

      У скільки років кожен з президентів очолював Україну: дивіться інфографіку 

      Порошенко, Зеленський, Ющенко, Кравчук, кучма, президенти, вік
      Вік кожного з президентів України: інфорграфіка

      Володимир Зеленський – майбутній президент України: що варто знати 

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".


      Якими є обіцянки Володимира Зеленського

       

       

      володимир зеленський – майбутній президент україни: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Президент України Новини політики Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Віктор Янукович Публікації Інфографіка Історія Леонід Кучма Леонід Кравчук
      Джерело: 24 канал
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