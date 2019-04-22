Зеленський – наймолодший президент України: у скільки років очолювали державу решта гарантів

Після підрахунку 99.74% голосів, які виборці віддали у другому турі виборів президента Україна, зі значним відривом лідирує Володимир Зеленський – 73.22%. Натомість чинний український гарант Петро Порошенко набрав 24.46%. Тому все йде до того, що у червні ми отримаємо нового, шостого за ліком президента.

Відповідно до закону, висувати свою кандидатуру на виборах президента може особа, якій, зокрема, виповнилося 35 років. Щоправда, раніше очолювали Україну лише ті, кому було близько 50 років і більше.

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Дещо вирізнявся з цього переліку чинний президент Петро Порошенко, який вступив на найвищу посаду в Україні у 49 років. До цього часу він і був наймолодшим очільником держави. Проте незабаром у нього це звання забере Володимир Зеленський, оскільки у січні він відсвяткував свій 41 рік народження. Зауважимо, що колишній лідер "Кварталу 95" встановить ще один рекорд – за усю історію України він отримав найбільшу підтримку серед населення.

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Щодо решти президентів, то першим, хто посів цю посаду був Леонід Кравчук, а зробив він це у 55 років. Поки він залишається четвертим молодшим українським головою в історії. На два роки старшим після Кравчука до влади прийшов Леонід Кучма – очолив він Україну у 57 років. Далі був Віктор Ющенко, і є третім наймолодшим українським президентом – вступив на цю посаду у 50 років.

Щодо найстаршого, то таким принаймні упродовж подальших п’яти років залишатимуться вічно легітимний Віктор Янукович – став президентом майбутній утікач у 59 років.

У скільки років кожен з президентів очолював Україну: дивіться інфографіку



Вік кожного з президентів України: інфорграфіка

Володимир Зеленський – майбутній президент України: що варто знати

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського