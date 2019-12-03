Зеленський анонсував старт програми для повернення українців з закордону

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми "Повертайся і залишайся". Програма спрямована на створення умов, що сприятимуть поверненню українців, які зараз живуть за кордоном.

Програма також покликана зупинити тих, хто прагне покинути Україну у пошуках кращої долі, повідомили в Офісі Президента.

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Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%. Програма призначена для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес, сказав у відеозверненні сам Зеленський.

Як працюватиме програма з кредитами

Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень на 5 років. Ставки такі:

5% для діючого або нового бізнесу, який створить щонайменше 2 робочих місця;

7% – для нового бізнесу або діючого з виторгом до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо Ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка знижуватиметься на 0,5%;

9% – для тих, хто вже працює, має виторг від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу.

У нас ще багато цікавих ідей. Якщо Ви давно хотіли відкрити власну кав’ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп або ж розширити свою крамничку, сироварню, виробництво меблів та власне будь-яку справу – будь ласка, повертайтеся та залишайтеся,

– заявив у відеозверненні Зеленський.