17:01
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 грудня
      Вєсті.UA
      19:27, 2 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Зеленський анонсував старт програми для повернення українців з закордону

      148 Читать новость на русском
      Зеленський анонсував доступні кредити для бізнесу / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми "Повертайся і залишайся". Програма спрямована на створення умов, що сприятимуть поверненню українців, які зараз живуть за кордоном.

      Програма також покликана зупинити тих, хто прагне покинути Україну у пошуках кращої долі, повідомили в Офісі Президента.

      До теми: У Польщі порахували кількість українських заробітчан

      Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%. Програма призначена для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес, сказав у відеозверненні сам Зеленський.

      Як працюватиме програма з кредитами

      Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень на 5 років. Ставки такі:

      • 5% для діючого або нового бізнесу, який створить щонайменше 2 робочих місця;
      • 7% – для нового бізнесу або діючого з виторгом до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо Ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка знижуватиметься на 0,5%;
      • 9% – для тих, хто вже працює, має виторг від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу.

      У нас ще багато цікавих ідей. Якщо Ви давно хотіли відкрити власну кав’ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп або ж розширити свою крамничку, сироварню, виробництво меблів та власне будь-яку справу – будь ласка, повертайтеся та залишайтеся,
      – заявив у відеозверненні Зеленський.

       

      Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      сьогодні
      23011
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Заробітчани Кредит Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Перезапуск ДБР: яка роль Зеленського у подальшій роботі відомства
      Артем Овдієнко 2
      сьогодні , 16:37 Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують
      Юліана Вінтюк 2406
      сьогодні , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      515
      сьогодні , 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
      Марія Лелека 514
      сьогодні , 15:00 Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина
      Блог Медіа 2060
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук