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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Зеленський анонсував зменшення ціни на газ і за опалення

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Уряд ухвалив програму щодо гарантованої ціни на газ. Таким чином, ціна на газ зменшилася ще на 7%.

      Як зауважив президент Володимир Зеленський під час чергового відеозвернення, його команда працює над тим, щоб ціна на газ була ще меншою. Також він оприлюднив деталі зустрічі з представниками уряду на Банковій у Офісі Президента щодо тарифів.

      Детальніше! Зеленський хоче змінити тарифи на опалення вже в грудні: що йому відповів Кабмін – відео

      Ми працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження та було зменшено платіжки за опалення. Це дуже важливо,
      – наголосив гарант.

      За його словами, під час цієї зустрічі також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину.

      "Це буде окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти буде виділено. Це точно буде не за ваші кошти", – додав він.

      Володимир Зеленський підбив підсумки минулого тижня та зробив важливе звернення напередодні зустрічі у Нормандському форматі.

      У вже традиційному влозі Володимир Зеленський підбив підсумки минулого тижня та зробив важливе звернення напередодні зустрічі у Нормандському форматі.

      Posted by Офіс Президента України on Monday, 2 December 2019

      До слова, в середині листопада Кабмін скасував постанову від 26 червня. Цей документ передбачав граничний тариф на опалення та гарячу воду. В уряді наголосили, що завдяки такому кроку буде ліквідовано загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів.

      До речі! Є імовірність, що Україна наступного року купуватиме газ в Росії, – Оржель

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Газ Тарифи на газ Тарифи Опалювальний сезон
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