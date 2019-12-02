Зеленський анонсував зменшення ціни на газ і за опалення

Уряд ухвалив програму щодо гарантованої ціни на газ. Таким чином, ціна на газ зменшилася ще на 7%.

Як зауважив президент Володимир Зеленський під час чергового відеозвернення, його команда працює над тим, щоб ціна на газ була ще меншою. Також він оприлюднив деталі зустрічі з представниками уряду на Банковій у Офісі Президента щодо тарифів.

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Ми працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження та було зменшено платіжки за опалення. Це дуже важливо,

– наголосив гарант.

За його словами, під час цієї зустрічі також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину.

"Це буде окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти буде виділено. Це точно буде не за ваші кошти", – додав він.

Володимир Зеленський підбив підсумки минулого тижня та зробив важливе звернення напередодні зустрічі у Нормандському форматі. У вже традиційному влозі Володимир Зеленський підбив підсумки минулого тижня та зробив важливе звернення напередодні зустрічі у Нормандському форматі. Posted by Офіс Президента України on Monday, 2 December 2019

До слова, в середині листопада Кабмін скасував постанову від 26 червня. Цей документ передбачав граничний тариф на опалення та гарячу воду. В уряді наголосили, що завдяки такому кроку буде ліквідовано загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів.

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