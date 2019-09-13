Зеленський анонсував зміну правил для українських олігархів

Володимир Зеленський закликав українських олігархів почути його заклик працювати за новими правилами відкритого ринку, без монополізму. Якщо цього не станеться, президент шукатиме інші способи донесення своєї позиції.

За словами Зеленського, великий бізнес скаржиться на труднощі.

Ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не повинно бути в Україні, у нас повинен бути відкритий ринок. Я впевнений, що вони нас почують. А якщо не почують, то доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити. Я думаю, вони вже самі готові, щоб перезапускати своє ставлення, перезапустити свою голову, свою ментальність,

– заявив глава держави на конференції YES.

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Глава держави наголосив, що держава надала великим бізнес-групам час, великі гроші і можливості, в тому числі можливість виводити ці гроші з країни.

Вони розуміють, що якщо завтра розвалиться наша країна, якщо, не дай Бог, всі люди звідси поїдуть, для кого вони мають ці бізнеси, хто буде працювати на їх заводах?

– наголосив Зеленський.

Зеленський на YES 2019 у Києві: повне відео виступу

Що відомо про взаємини президента Зеленського і олігарха Коломойського?

Володимиру Зеленському під час передвиборчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".

У президента запевняли, що мільярдер не має важелів впливу на Зеленського. Сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити. 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським під час форуму "Діалог з бізнесом".

Про що говорили на зустрічі в Офісі президента? Окрім Зеленського, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.



В Офісі Президента заявили, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі розв'язувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна. Тому, цілком імовірно, що саме ці теми український лідер піднімав на зустрічі з олігархом Коломойським.





Зустріч Зеленського в Офісі Президента із олігархом Коломойським / president.gov.ua

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.