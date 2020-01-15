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      "Зеленський будував портал і помирає в стіні": рятувальників у Білорусі спантеличили дзвінком

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      Жителька Білорусі запевняла, що Зеленський будував у її місті портали / колаж 24 каналу

      На гарячий номер рятувальників у Білорусі зателефонувала жінка з міста Вілейка. Вона просила їх якомога швидше приїхати і врятувати українського президента Володимира Зеленського.

      За її словами, Зеленський "будував портал, але заліз у стіну і не може вилізти, помирає". Відповідний запис розмови на своєму ютюб-каналі оприлюднив білоруський блогер Nexta.

      Чи справді надзвичайникам Білорусі надійшов такий дзвінок – точно не відомо, втім у соцмережах вже висміяли дивне повідомлення жінки.

      А це вже правда: Президент Туркменістану Бердимухамедов став діджеєм: свій сет він зіграв для всієї країни

      Добрий вечір! Терміновий виклик! Коротше, тут портал будували, Зеленський, президент України, заліз і не може вилізти, він вже помирає. Я була з ним на зв’язку, але зв'язок зник. Розтрощіть ту стіну, витягніть, може йому ще реанімація допоможе,
      – кричала у слухавку жінка.

      Вона наголошувала, що не п’яна, просила приїхати якомога швидше та повторювала: "Це ж президент України! Ви приїжджайте, я вам все поясню".

      Кілька рятувальників вислухали історію жінки, дехто з неї відверто жартував: "Іро, скільки часу ти не п’єш? Дивись, бо поїдеш в Новинки (до центру психічного здоров’я – 24 канал). Поїдеш-поїдеш, разом із Зеленським".

      У мережі теж висміяли дивний телефонний дзвінок.

      "Погляньте, як розвинулась Україна при Зеленському. Вже навчилися портали будувати", "Ні, щоб допомогти президенту, вони знущаються, нелюди!", "Так, я не зрозумів: його врятували?", "Слуга народу" – новий сезон", "Вечірній портал", – жартують люди у мережі.

      Телефонний дзвінок до білоруських рятувальників: аудіо

       

      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні
      15264
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Зеленський Курйозні новини Новини Білорусі
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