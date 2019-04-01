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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Зеленський чи Порошенко: кого підтримають українці в другому турі

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      Кого українці можуть підтримати у другому турі
      Кого українці можуть підтримати у другому турі / Колаж 24 Каналу

      Більшість виборців, які у першому турі 31 березня віддали свій голос за кандидата, що, ймовірно вилітає з виборчої гонки, у другому турі віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а не Петра Порошенка.

      Заступник Директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу розповів, що такі дані змоделювали з результатів передвиборчих опитувань українців, які проводились за тиждень до виборів.

      Читайте також: Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

      "Ймовірно, саме ці два кандидати Зеленський і Порошенко виходять до другого туру, Якщо виходити з даних нашого екзит-полу, то, скажімо, серед виборців Бойка збирались у другому турі голосувати за Зеленського 35%, за Порошенка 2%", сказав він.

      Серед виборців Анатолія Гриценка за Зеленського віддали б свій голос 25% виборців, у той час як за Порошенка 19%, серед виборців Юлії Тимошенко 41% за Зеленського, 10% за Порошенка. Виборці Ляшка у другому турі готові голосувати за Зеленського 32% , а за Порошенка 16%.

      Сума тих, хто за Зеленського і за Порошенка, як правило не перевищує 50%. А решта 50% каже, що, або їм важко сказати, або вони не підуть в такому разі на вибори. Як правило, більшість з них підуть, як вони проголосують питання відкрите,
      додала директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

       

       

      Хто виходить у другий тур за результатами екзит-полу?Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Результати екзит-полу першого туру виборів президента України

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
      сьогодні
      27699
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики
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