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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      Зеленський чи Порошенко: як обирали українці залежно від віку, освіти та регіону

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      Як українці голосували у другому турі президентських виборів
      Як українці голосували у другому турі президентських виборів / Колаж 24 канал

      Новообраний Президент України Володимир Зеленський став безперечним лідером у всіх категоріях виборців – він у другому турі отримав 73,22% голосів. Однак результати опитування на виході з виборчих дільниць дають змогу проаналізувати особливості голосування різних груп населення.

      Володимир Зеленський став лідером у всіх регіонах, на Сході та Півдні за нього проголосували найбільше виборців – 87%, повідомляють у фонді "Демократичні ініціативи". Трохи менше у центральних областях – 70%, а найменше на Заході – 57%.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: ймовірна дата

      Петро Порошенко найкращий результат отримав саме на Заході. Там за нього віддали свої голоси 41% українців. У інший регіонах цей показник суттєво нижчий: Центр – 28%, Південь – 13,5%, Схід – 12%.

      23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      Як голосували у різних населених пунктах?

      В електораті Порошенка найбільший відсоток становлять виборці із обласних центрів, а у Зеленського навпаки – жителі великих міст. Загалом у населених пунктах різного типу лідером став Володимир Зеленський. 

      Найактивніше за нього голосували у містах із населенням від 100 тисяч жителів – 87%, селища міського типу – 81%, у містах із населенням менше 20 тисяч – 80%. У селах за Зеленського голосували 73% виборців. В обласних центрах та містах із населенням від 20 до 47 тисяч за нього голосували трохи менше – 88%.



      Натомість Петра Порошенка виборці таких міст підтримали порівняно активніше, там він отримав 35% голосів. У обласних центрах за нього голосували 30% українців.

      Як голосували жінки і чоловіки?

      Тут відмінностей майже немає. У голосуванні за Зеленського жінки випередили чоловіків на 1%. За цього кандидата свій голос віддали 73% жінок та 72% чоловіків. За Петра Порошенка проголосували 26% чоловіків та 25% жінок.

      Як голосували люди різного віку?

      Тут знову лідирує Володимир Зеленський серед усіх вікових груп.  Найактивніше свої голоси йому віддавали наймолодші виборців. Так, він отримав 80% голосів виборців віком від 18 до 29 років, 73,5% – від вікової категорії 30-39 років, 73% – 40-49 років, 72% – 50-59 років.

      Найменш активними виборцями Зеленського були українці віком за 60 років69,5%.

      А ось підтримка Петра Порошенка більша саме серед виборців старшого віку – 29% голосів. Молодь віком від 18 до 29 років голосувала за Порошенка найслабше – 19%. Українці від 30 до 39 років віддали цьому кандидату 25% голосів. У віковій категорії 40-49 років є 25% виборців Порошенка, а серед українців віком від 50 до 59 років26,5%.

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      Як голосували люди із різним рівнем освіти?

      За Зеленського найактивніше голосували українці із неповною середньою освітою82%. Серед виборців із повною середньою освітою, середньою спеціальною та незакінченою вищою освітою його підтримка приблизно однакова – 78%, 75% та 77%. Найменша кількість голосів у Зеленського від виборців із повною вищою освітою 67%.

      У Петра Порошенка навпаки – найбільше голосів він отримав від українців із вищою освітою 31% . Найменш активно за нього голосували виборці із неповною середньою освітою16%.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Соціологічне дослідження Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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