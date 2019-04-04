Зеленський чи Порошенко: які шанси на активізацію переговорів щодо Донбасу?

Якщо вибори виграє Зеленський, то можлива активізація переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі в чотиристоронньому форматі. При Порошенку вона теж існує, хоча з меншою ймовірністю.

Таку думку 24 каналу висловив міжнародний експерт Микола Бєлєсков.

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Якщо Порошенко переможе, шанси активізації нормандського і мінського форматів невеликі. Максимум – телефонні переговори в чотиристоронньому форматі. При Зеленському шанси на зустріч у чотиристоронньому форматі збільшуються. Навіть є невелика можливість двосторонніх переговорів,

– вважає Микола Бєлєсков.

Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Водночас фахівець наголошує: зміна нормандського і мінського форматів особливого ефекту не дасть. За словами Бєлєскова, Будапештський формат малореалістичний. Великобританія зайнята Brexit. Китай може умовно погодитися, але це нічого не змінить. Пекін повторюватиме стандартні фрази про повагу до суверенітету, територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи.

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До того ж, питання – чи погодиться Росія. Переговори в форматі Будапештського меморандуму – опосередковане визнання Москвою, що він має силу. А Росія двічі від консультацій у цьому форматі відмовлялася – в 2014 і 2017 роках.

На думку міжнародника, питання не в форматах, а в тому, щоб переконати Росію змінити свою позицію. Що дуже важко.

Всі гравці – Україна, Захід і Росія займають вичікувальну позицію. Захід чекає краху Росії. Росія – краху України. Україна вважає, що санкції дадуть результат, і Росія піде на поступки. І хто б не став президентом, який би формат переговорів не був, навряд чи буде якийсь прогрес,

– переконаний Бєлєсков.

Що таке Мінські домовленості?Комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угода підписана контактною групою, що складається з представників Росії, України та ОРДЛО з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Комплекс заходів передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також – моніторинг ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Що таке Нормандський формат?Тип переговорного процесу у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше був введений 6 червня 2014 року щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі.Назва формату походить від зустрічі глав зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).