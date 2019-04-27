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      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde

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      Володимир Зеленський – загадка для Путіна
      Володимир Зеленський – загадка для Путіна / Фото AFP

      "Володимир Зеленський – російськомовний, і через це він навіть небезпечніший для Кремля, ніж його попередник – Петро Порошенко…"

      "Відомий гуморист, переможець українських президентських виборів, не тішить Кремль, чий лідер звик мати справу з супротивниками, які розділяють його культурний код", – пише оглядач Le Monde Сільвія Кауфман у статті "Зеленський для Путіна – НЛО, індивід, якого він ніколи не зустрічав у колишньому СРСР".

      Володимиру Зеленському було 13 років, коли щез СРСР. Майбутній президент, блазень-неофіт у політиці, але талановитий менеджер великої компанії шоу-бізнесу, обраний з результатом понад 70% голосів, уособлює не тільки стрибок через покоління, але також і політичний прорив, – відзначає Кауфман.

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      Журналістка вважає, що для Путіна, який владарює в Росії вже протягом 19-ти років, це новий досвід. "Наступник Петра Порошенка не пов‘язаний з ним однаковою історією, не розділяє такі ж стандарти поведінки, – зазначає автор статті. – Зеленський – російськомовний, він належить до тієї категорії українців, які вільніше висловлюються російською, ніж українською. Втім, через це він навіть небезпечніший для Кремля, ніж його попередник – той, намірившись очолити кампанію щодо релігії, армії та української мови, грав на розкол всередині країни, яку він, втім, допоміг змінити. Зеленський зі свого боку претендує на те, щоб об‘єднати українців, як східних, так і західних регіонів, розігруючи карту послаблення напруженості та орієнтуючись на боротьбу з корупцією. А, як всім відомо, об‘єднана країна сильніша розділеної".

      Володимир Путіе
      Володимир Путін задумався...

      Для Путіна Володимир Зеленський – це НЛО… З такими індивідами він ніколи не зустрічався у колишньому СРСР. Він – наступний крок революції Майдану, яка 2014 року заради приєднання України до Євросоюзу скинула підтримуваного Росією президента, – пише Le Monde.

      Відзначає видання й ще один важливий момент: "Єврей Зеленський уже не відповідає поширюваному російською пропагандою карикатурному образу фашиста-українця. Іще гірше: він є продуктом плюралістичних і демократичних виборів, таких непідробних, що їх ніхто не оскаржує. А днями у Москві молоді російські виборці наважилися замислитися: а чому таке неможливе в Росії, якщо це стало можливим в Україні? Обраний президент-комедіант, немов передбачивши їхні питання, після своєї перемоги заявив: "Доки я офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України всім країнам пострадянського простору: подивіться на нас – все можливо!" У цьому і полягає найжахливіший сон Кремля".

      Але "пригоди Зеленського лише починаються", вважає автор статті.

      Причин для того, щоб його справи пішли не за планом, буде достатньо. Здавалося б, все спонукає до песимізму: російський фактор, складний фінансовий стан України, недосвідченість обраного президента, невизначеність програми, скандальний олігарх Ігор Коломойський, який, як кажуть, до нього занадто близький. Деякі українські експерти покладаються на такі контраргументи як величезна надія, що відчувається в Києві, та компетентність окремих молодих радників, розчарованих президентством Порошенка, колишніх міністрів економіки чи фінансів, яких поважають закордоном і якими зміг оточити себе кандидат в президенти. Ще є надія на те, що закрити цю пострадянську епоху їм допоможуть європейці, – резюмує Кауфман.

      Що може очікувати Росію? 
      Довгий список поразок Путіна, – Wiener Zeitung

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Путін Публікації
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