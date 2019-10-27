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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Зеленський добровольцю, що потрапив на фронт у 18 років: Йди в армію захищати, Боря

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Одним із добровольців, з якими у президента Володимира Зеленського виникла словесна перепалка у Золотому, виявився ветеран війни на Донбасі 23-річний Борис Ганза. Йому український гарант, зокрема, запропонував: "Коли ти хочеш захищати Батьківщину – в армію піди та захищай, Боря".

      Некрасивий закид Зеленського у бік молодого добровольця

      Як розповів журналіст Юрій Бутусов, який поспілкувався з Борисом Ганзою, Зеленський хотів переконати молодого чоловіка, але діалог не вийшов, розуміння не було. Тому наприкінці бесіди гарант і висловив таку репліку.

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      Я пішов на фронт добровольцем в 2014-му та служив по 2017-й, і поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, хто ухилявся від захисту Батьківщини у важкий час. Мені – 23, і я звик захищати Україну без наказів і без повісток з військкомату. Золоте – наша земля, ми її повинні зберегти для майбутнього України. Ми залишимося тут,
      – відповів на слова президента Ганза.

      Водночас він запитав гаранта, а що той зробив для реформи армії або поліції, щоб закликати людей йти служити.

      Про що ще говорив Зеленський з добровольцями

      Борис Ганза переконує, що президент приїхав до них і почав говорити: "Давайте розведемо війська, тут все – тихо".

      "Ну як все – тихо? Ночами стріляють. У нас немає камер, але на телефон я записав вчора вночі звуки пострілів з того боку, хотів показати. Але Зеленський сказав, що це – неправда, що стрілянини не було", – обурюється колишній військовий.

      Він наголошує, що у словах президента не було конкретики, і він не міг пояснити, чому не слід розводити війська та як це вплине на ситуацію на Донбасі.

      "Просто заклики були: "Ідіть – тут будуть війська", – каже Борис.

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      Що відомо про Бориса Ганзу 

      Борис сповістив, що пішов на війну у 18 років і брав участь у боях під Іловайськом, в Мар'їнці, в Широкиному та під Маріуполем.

      "На фронт спершу приїхав з друзями в батальйон "Донбас" – але мене там не взяли, занадто молодий, кажуть, таких не мобілізують. Тоді я поїхав в батальйон "Азов", пройшов курс підготовки дуже короткий, і вперед", – зазначив ветеран війни.

      Своє рішення піти воювати воїн пояснив тим, що він – родом із Харкова, і там все – гостро.

      Якщо ти виступаєш за Україну в Харкові – це тоді була небезпечна позиція, тут або-або, Росія поруч, багато "вати", яка чекала на Путіна. Я ж свій вибір зробив, я бачив як гинуть люди на фронті, і зрозумів, що не можна в такий час стояти осторонь,
      – підкреслив Борис.

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      Чому виник резонанс навколо розмови Зеленського з добровольцями у Золотому

      У Золотому найближчим часом має відбутися розведення військ. Добровольці, що тут перебувають, виступають проти цього. Прибули вони сюди разом із ветеранами війни на Донбасі та волонтерами на початку жовтня. За їхніми словами, залишатимуться вони тут доти, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться. Також добровольці заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.

      За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей. У Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, наголосили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС. Крім того, у Штабі переконують, що ці добровольці перебувають у Золотому зі зброєю нелегально та порушують закон про Операцію Об’єднаних сил.

      Саме ж спілкування між президентом і добровольцями вийшло палким. Під час нього лунали гучні заяви як з боку президента, так і з боку людей, що назвалися добровольцями. Зокрема, Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

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      Розведення сил на Донбасі: коротко 

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Зеленський у Золотому Операція Об'єднаних сил
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