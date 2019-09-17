Зеленський доручив СБУ долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої

У ніч проти 17 вересня згорів заміський будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Володимир Зеленський доручив главі СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку.

Іван Баканов наголосив, що Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів.

Коротко про головне: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

Гонтарева заявила, що не знає, хто стоїть за підпалом будинку. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій. До речі, у НБУ різко негативно відреагували на нічний інцидент.

Наразі головною версією правоохоронців є підпал. Вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Примітно, що на згарищі слідчі знайшли світло-шумову ракету. Її вже передали на експертизу.

Як виглядає дім Гонтаревої після пожежі – дивіться тут.

Які нещастя траплялися з Гонтаревою останнім часом?Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.