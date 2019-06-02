00:47
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський другі вихідні поспіль розважається: президент відвідав концерт Монатіка

      18127 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський і Монатік
      Володимир Зеленський і Монатік / Прес-служба телеканалу "1+1"

      Другі вихідні поспіль Президент України Володимир Зеленський відвідує розважальні заходи. Зокрема, вечір 1 червня він разом зі своєю дружиною провів на концерті популярного виконавця Монатіка. Захід відбувався на НСК "Олімпійський" у Києві.

      Відповідне відео опублікував ресурс InfoResist. На кадрах видно, що люди також помітили гаранта та почали йому плескати.

      Читайте також: Зеленського звинуватили у плагіаті: що про це відомо

      Зеленський відвідав концерт Монатіка на НСК "Олімпійський" у Києві: дивіться відео

      Зауважимо, що вперше почали говорити про відвідини Зеленським концерту Монатіка на НСК "Олімпійський" ще взимку 2018 року. Тоді під час новорічного концерту "Кварталу 95" між чинним президентом і співаком виник жартівливий діалог.

      "Впізнали мене? Хотів Вас запитати, а що Ви робите 31 березня 2019 року (цього дня відбувся перший тур президентських виборів – 24 канал)? Просто цікаво", – запитав Зеленський Монатіка.

      На це виконавець відповів, що планів поки на 31 березня не має жодних, але точно має плани на 1 червня 2019 року. За його словами, цього дня має відбутися приголомшливий концерт на НСК "Олімпійський", на якому буде виступати артист Монатік. Також він іронічно запитав гумориста, чи знає, ким є той самий Монатік.

      "Монатік!? Звісно я знаю, це той самий Монатік, який 31 березня прийде голосувати за Зеленського. Правильно, так?" – відповів шостий український президент.

      Опісля співак у жартівливому тоні деякий час згадував, хто такий Зеленський.

      "А, це той Зеленський, який йде 1 червня на концерт Монатіка. Тоді по руках", – резюмував виконавець і вони потиснули руки.

      Читайте також: Стадіонний концерт Монатіка у Києві: запальні фото та відео

      Зеленський і Монатік уклали парі: дивіться жартівливе відео (початок – на 5,05 хвилині)

       

      Минулого тижня Володимир Зеленський також вирішив розслабитися, і зробив він це у компанії старих друзів з "Кварталу". Зокрема, колишній шоумен вийшов на сцену розважального шоу "Ліга сміху" та навіть виголосив коротеньку промову. Після цього гарант передав мікрофон екс-колезі Євгену Кошовому, який нині є ведучим програми.

      Сама зала "Жовтневого палацу" з появою Зеленського-президента вибухнула від захвату. Проте реакція експертів та користувачів соцмереж була не настільки однозначною – одні українці в цьому не бачать нічого поганого, оскільки й президентам треба відпочивати, а решта обвалилася на гаранта з критикою, зазначивши, що "уже час працювати, а не розважатися", оскільки в країні йде війна.

      У мене, як у громадянина, наразі виникло до президента питання: чи точно йому варто витрачати час на такі події? У нас і моряки перебувають у полоні, і війна не закінчилася... Тобто кожен день ідуть обстріли і гинуть українці. Стоїть питання щодо підтримки України на міжнародній арені. А посада президента не має графіку, це – цілодобова робота,
      – підкреслив у коментарі 24 каналу політичний аналітик Дмитро Купира.

      Водночас експерт додав, що і лідери інших країн також можуть дозволити собі займатися творчою чи спортивною діяльністю. За його словами, це нормально та законно.

      як розгорталися останні події навколо володимира зеленського: 
      blog_ava
      Найсмішніші меми тижня: повернення Міхо, шаурма Зеленського, моніторів багато, сервер – один
      2 червня
      4921
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України LifeStyle Монатік НСК Олімпійський Музика Новини LifeStyle
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 2 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      2 червня , 22:01 Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      2093
      Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      2 червня , 22:00 Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 638
      Людина Коломойського та команда "95 кварталу": скандальні призначення Зеленського
      2 червня , 21:00 Людина Коломойського та команда "95 кварталу": скандальні призначення Зеленського
      Крістіна Бердинських 1106
      Найсмішніші меми тижня: повернення Міхо, шаурма Зеленського, моніторів багато, сервер – один
      2 червня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: повернення Міхо, шаурма Зеленського, моніторів багато, сервер – один
      4921
      Унікальна сім'я військових на фронті та гучне повернення Саакашвілі – топ-5 відео тижня
      2 червня , 19:30 Унікальна сім'я військових на фронті та гучне повернення Саакашвілі – топ-5 відео тижня
      441
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук