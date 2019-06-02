Зеленський другі вихідні поспіль розважається: президент відвідав концерт Монатіка

Другі вихідні поспіль Президент України Володимир Зеленський відвідує розважальні заходи. Зокрема, вечір 1 червня він разом зі своєю дружиною провів на концерті популярного виконавця Монатіка. Захід відбувався на НСК "Олімпійський" у Києві.

Відповідне відео опублікував ресурс InfoResist. На кадрах видно, що люди також помітили гаранта та почали йому плескати.

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Зеленський відвідав концерт Монатіка на НСК "Олімпійський" у Києві: дивіться відео

Зауважимо, що вперше почали говорити про відвідини Зеленським концерту Монатіка на НСК "Олімпійський" ще взимку 2018 року. Тоді під час новорічного концерту "Кварталу 95" між чинним президентом і співаком виник жартівливий діалог.

"Впізнали мене? Хотів Вас запитати, а що Ви робите 31 березня 2019 року (цього дня відбувся перший тур президентських виборів – 24 канал)? Просто цікаво", – запитав Зеленський Монатіка.

На це виконавець відповів, що планів поки на 31 березня не має жодних, але точно має плани на 1 червня 2019 року. За його словами, цього дня має відбутися приголомшливий концерт на НСК "Олімпійський", на якому буде виступати артист Монатік. Також він іронічно запитав гумориста, чи знає, ким є той самий Монатік.

"Монатік!? Звісно я знаю, це той самий Монатік, який 31 березня прийде голосувати за Зеленського. Правильно, так?" – відповів шостий український президент.

Опісля співак у жартівливому тоні деякий час згадував, хто такий Зеленський.

"А, це той Зеленський, який йде 1 червня на концерт Монатіка. Тоді по руках", – резюмував виконавець і вони потиснули руки.

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Зеленський і Монатік уклали парі: дивіться жартівливе відео (початок – на 5,05 хвилині)

Минулого тижня Володимир Зеленський також вирішив розслабитися, і зробив він це у компанії старих друзів з "Кварталу". Зокрема, колишній шоумен вийшов на сцену розважального шоу "Ліга сміху" та навіть виголосив коротеньку промову. Після цього гарант передав мікрофон екс-колезі Євгену Кошовому, який нині є ведучим програми.

Сама зала "Жовтневого палацу" з появою Зеленського-президента вибухнула від захвату. Проте реакція експертів та користувачів соцмереж була не настільки однозначною – одні українці в цьому не бачать нічого поганого, оскільки й президентам треба відпочивати, а решта обвалилася на гаранта з критикою, зазначивши, що "уже час працювати, а не розважатися", оскільки в країні йде війна.

У мене, як у громадянина, наразі виникло до президента питання: чи точно йому варто витрачати час на такі події? У нас і моряки перебувають у полоні, і війна не закінчилася... Тобто кожен день ідуть обстріли і гинуть українці. Стоїть питання щодо підтримки України на міжнародній арені. А посада президента не має графіку, це – цілодобова робота,

– підкреслив у коментарі 24 каналу політичний аналітик Дмитро Купира.

Водночас експерт додав, що і лідери інших країн також можуть дозволити собі займатися творчою чи спортивною діяльністю. За його словами, це нормально та законно.